Le Vietnam réaffirme sa volonté de renforcer ses relations d’amitié avec le Guatemala

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique, accrédité concurremment au Guatemala, Nguyên Van Hai, a solennellement présenté, le 16 janvier (heure locale), les lettres de créance du président vietnamien Luong Cuong au président guatémaltèque Bernardo Arévalo.

Le 16 janvier (heure locale), l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, également accrédité au Guatemala, Nguyên Van Hai, a présenté ses lettres de créance au président guatémaltèque Bernardo Arévalo, réaffirmant la volonté du Vietnam de renforcer les relations d’amitié avec ce pays d’Amérique centrale.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie officielle tenue au Palais national de la Culture du Guatemala, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a transmis au président Bernardo Arévalo les salutations respectueuses et les sentiments d’amitié des hauts dirigeants vietnamiens. Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance à l’amitié vietnamo-guatémaltèque et souhaite continuer à renforcer une coopération multiforme avec le Guatemala, ainsi qu’avec les pays de la région d’Amérique centrale.

Mettant l’accent sur les perspectives de coopération, l’ambassadeur a affirmé la disponibilité du Vietnam à travailler étroitement avec le gouvernement et les autorités compétentes du Guatemala afin d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer le dialogue politique et d’élargir la coopération dans des domaines clés tels que l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples. Il a également souligné les atouts et le potentiel du Guatemala, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des exportations et du tourisme, tout en exprimant la volonté du Vietnam de jouer un rôle de passerelle entre le Guatemala et l’ASEAN, ainsi qu’avec l’Asie du Sud-Est.

Pour sa part, le président Bernardo Arévalo a félicité l’ambassadeur Nguyên Van Hai pour sa prise de fonctions et a exprimé le souhait du gouvernement guatémaltèque de coopérer étroitement avec lui afin de promouvoir un développement toujours plus substantiel, efficace et durable des relations bilatérales, au bénéfice des peuples des deux pays.

Vœux de succès au XIVe Congrès national du PCV

Dans le cadre de cette visite, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a également eu des séances de travail avec le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères, des représentants des partis politiques, des autorités compétentes et des entreprises locales. Lors de ces rencontres, il a informé la partie guatémaltèque de la situation au Vietnam, notamment du fait que le pays se prépare activement à l’organisation du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a souligné que cet événement politique revêt une importance toute particulière, orientant le développement du pays dans la nouvelle période, tout en reflétant la détermination du Vietnam à poursuivre la politique de Renouveau, d’intégration internationale approfondie et de développement durable.

Les responsables et représentants guatémaltèques ont exprimé leur vif intérêt et leur haute appréciation pour les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des dernières années. Ils ont adressé leurs félicitations et leurs vœux de plein succès au XIVᵉ Congrès du Parti, estimant que celui-ci contribuera à renforcer davantage la stabilité, le développement et le rayonnement international du Vietnam.

Au cours de son séjour, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a également rencontré le vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, les responsables des unités en charge des relations bilatérales, ainsi que la communauté d’affaires et les autorités du tourisme, afin d’examiner des mesures concrètes destinées à dynamiser la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme.

VNA/CVN