En pleine vague de chaleur, l’Inde invite à utiliser l’électricité avec discernement

Le ministère indien de l’Énergie a exhorté vendredi 22 mai la population à utiliser l’électricité avec discernement, après que le pays, confronté à une intense vague de chaleur, a battu la veille un record de consommation.

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"Même si nous sommes prêts à fournir l’électricité nécessaire, en raison de cet été intense, efforçons-nous tous d’utiliser l’électricité de manière réfléchie et judicieuse", a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Vendredi 22 mai, des ouvriers ramassaient les poissons ayant succombé en raison de la baisse du niveau de l'eau du lac de Sanjay Park, à New Delhi, la mégapole tentaculaire de plus de 30 millions d'habitants, après plusieurs jours de canicule.

Outre la chaleur extrême aux heures les plus ensoleillées de la journée, avec un pic de 47 °C enregistré dans le pays, les températures nocturnes restent très élevées, laissant peu de répit à la population.

À New Delhi, l’une des principales stations météorologiques a enregistré jeudi 21 mai une température minimale de 31,9 °C, soit la plus élevée pour un mois de mai dans la mégapole depuis 14 ans, selon les relevés du service météorologique indien.

Il a indiqué que les températures minimales moyennes en avril ont été supérieures de 0,78°C à la normale à l’échelle du pays et mis en garde contre des températures minimales au-dessus de la normale en mai.

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Jeudi 21 mai a été le "quatrième jour consécutif où la demande de pointe en électricité (pendant les heures d’ensoleillement) a atteint un nouveau record historique", a indiqué le ministère.

Jusqu'à 47,6°C enregistrés

Il a affirmé qu’à 15 h 45 (10h15 GMT) jeudi 21 mai, une demande de 270,82 gigawatts (GW) a été enregistrée et "entièrement satisfaite".

Le précédent record avait été établi la veille, à 265,44 GW.

La forte hausse de la demande "semble être liée à une utilisation accrue des appareils de climatisation", a relevé le ministère dans un communiqué publié jeudi soir 21 mai sur X.

Jeudi 21 mai, 62% de la demande a été satisfaite par l'énergie thermique (charbon), 22% par l'énergie solaire, tandis que l'éolien et l'hydroélectricité ont compté pour 5% chacune, le reste provenant d'autres sources, a-t-il été précisé.

L'Inde s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2070, mais reste fortement dépendante du charbon.

Des abonnés au compte X du ministère ont signalé des coupures de courant jeudi 21 mai dans leurs quartiers.

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La chaleur intense peut surcharger transformateurs et câbles électriques usés, et provoquer des coupures de courant à certains endroits.

Le pays le plus peuplé de la planète, avec plus d'1,4 milliard d'habitants, est habitué aux étés caniculaires et fait régulièrement face à des vagues de chaleurs entre avril et juin.

Celles-ci ont cependant gagné en intensité, en longueur et en fréquence en raison du changement climatique.

Les températures ont atteint jeudi 21 mai 47,6°C dans la ville de Banda, dans l’État de l’Uttar Pradesh, à 450 km au sud-est de New Delhi, contre 48,2 °C quelques jours plus tôt.

Le record national avait été enregistré en 2016 avec 51°C à Phalodi, dans le Rajasthan.

Fin avril, les données de la plateforme AQI indiquaient que les 50 villes les plus chaudes de la planète se situaient toutes en Inde.

AFP/VNA/CVN