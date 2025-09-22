Tennis : Swiatek souffre mais s'impose en finale à Séoul

Près de s'incliner en finale du tournoi WTA 500 de Séoul, la N°2 mondiaIe Iga Swiatek a renversé le match 1-6, 7-6 (7/3), 7-5 pour s'imposer le 21 septembre face à la Russe Ekaterina Alexandrova (N o 11).

Photo : AFP/VNA/CVN

La sextuple lauréate en Grand Chelem remporte en République de Corée son troisième tournoi de la saison après Wimbledon et Cincinnati. Mais la Polonaise a souffert pour s'offrir le trophée, après un début de match catastrophique.

Très loin du niveau affiché dans la semaine, Swiatek a laissé filer la première manche 6-1 en commettant de nombreuses fautes directes.

Dans le deuxième set, Alexandrova a même été à deux points de remporter le titre, mais Swiatek a retrouvé son tennis pour remporter le jeu décisif et égaliser à une manche partout.

Dans le dernier set, la Polonaise, qui avait réussi à prendre le service de son adversaire en milieu de manche, a conclu la rencontre d'un puissant coup droit avant de laisser échapper un cri de rage.

Swiatek a rendu hommage à son père Tomasz, qui a participé aux épreuves d'aviron aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 (il avait fini 7e en quatre de couple, ndlr), se disant "heureuse d'avoir pu gagner ici en raison de l'histoire familiale".

"Mon père n'a pas pu remporter les Jeux olympiques, mais au moins j'ai gagné ce tournoi", a déclaré la joueuse de 24 ans. "J'espère qu'il viendra l'année prochaine pour profiter de tout cela", a-t-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN