Espagne : Tchouaméni titulaire avec le Real Madrid, Koundé sur le banc pour le Barça

Sanctionné après une violente altercation avec Federico Valverde, le milieu français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, est bien titulaire le 10 mai pour le Clasico face au FC Barcelone, un match que Jules Koundé débutera lui sur le banc du Barça.

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Photo : Icon Sport/CVN

Le Real Madrid a infligé le 8 mai une amende de 500.000 euros à Tchouaméni et Valverde, sans sanctions sportives, ce qui permettait en théorie à l'international français de tenir sa place le 10 mai au Camp Nou. Il est bien titulaire au milieu de terrain, aux côtés d'Eduardo Camavinga et Jude Bellingham.

Valverde, victime d'un traumatisme crânien lors de cet incident, a été mis au repos pour une dizaine de jours, et n'a pas fait le déplacement, tout comme Kylian Mbappé, pas convoqué par son entraîneur pour cette rencontre décisive car pas encore totalement remis de sa blessure aux ischio-jambiers.

Le gardien belge Thibaut Courtois, absent depuis la mi-mars, fait son retour dans les buts madrilènes, tandis que le jeune espagnol Gonzalo Garcia sera chargé d'épauler Vinicius Junior en attaque, en l'absence de Mbappé.

Côté Barcelonais, l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui a perdu son père quelques heures avant ce match qui pourrait offrir officiellement le titre à son équipe, a misé sur Ferran Torres comme numéro neuf et a placé le latéral français Jules Koundé sur le banc. Il est remplacé dans le onze catalan par Eric Garcia.

AFP/VNA/CVN