Wimbledon : au bout du suspense, Djokovic s'offre une affiche contre Sinner

L'explication au sommet aura bien lieu : au bout d'un marathon de plus de cinq heures, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic a rejoint mardi le N o 1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner en demi-finales du tournoi londonien, tandis que Naomi Osaka a perdu en quarts.

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Sinner stoppe le vétéran Struff

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic a remporté mardi 7 juillet le quart de finale le plus long de l'histoire de Wimbledon (5h15) pour s'offrir un choc contre le No1 mondial Jannik Sinner dans le dernier carré.

Septuple vainqueur du tournoi, le Serbe de 39 ans s'est imposé 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4) contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e mondial). "J'ai gagné avec ma raquette et beaucoup de cœur", a réagi à chaud le vainqueur.

"Je joue encore au tennis pour ce genre de moments, j'aurais bien aimé que ce soit la finale", a souri Djokovic, tellement à bout de forces qu'il a écourté la traditionnelle interview d'après-match.

Il jouera vendredi 10 juillet sa huitième demi-finale d'affilée à Wimbledon, un nouveau record qu'il chipe à son ancien rival Roger Federer (7 demi-finales d'affilée entre 2003 et 2009) après l'avoir déjà supplanté au nombre de matches de simple remportés sur le gazon londonien : 107 désormais pour Djokovic contre 105 pour l'octuple vainqueur du tournoi, retraité du circuit depuis 2022.

Tombeur en trois manches de l'Allemand Jan-Lennard Struff plus tôt dans la journée, Sinner mène six victoires à cinq dans ses duels contre Djokovic. Mais le Serbe a remporté leur dernier affrontement en janvier, un bras de fer de cinq sets en demi-finale de l'Open d'Australie.

Sous une température légèrement supérieure à 30° mardi 7 juillet, qui pouvait laisser craindre une défaillance physique comparable à celle qui avait précipité son élimination dès le deuxième tour de Roland-Garros, Sinner n'a lui pas laissé de place au doute.

En dehors d'une balle de set dans la deuxième manche pour Struff, qui disputait à 36 ans son premier quart de finale en Grand Chelem, le patron du circuit a maîtrisé son sujet et l'a emporté 7-5, 7-6 (7/4), 6-3 contre le 74e mondial.

"Il faisait chaud, mais pas non plus étouffant", a jugé Sinner en conférence de presse. "En Australie, c'est plus dur à supporter car la chaleur vient aussi d'en bas, les courts en dur" réverbèrent la chaleur, a comparé l'Italien de 24 ans.

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Interrompu lundi 6 juillet par le couvre-feu de 23h00 (22h00 GMT) en vigueur à Wimbledon, le dernier huitième de finale du tableau masculin entre Alexander Zverev (3e) et le Tchèque Jiri Lehecka (14e) a repris peu avant 16h00 locales, et s'est achevé par une victoire 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 (8/6) de l'Allemand.

Vainqueur début juin à Roland-Garros de son premier titre en Grand Chelem, le Hambourgeois de 29 ans affrontera mercredi 8 juillet en quarts de finale l'Américain Taylor Fritz (7e), demi-finaliste sortant à Wimbledon.

L'autre quart de finale programmé mercredi opposera l'Italien Flavio Cobolli (10e), finaliste à Paris, au dernier Britannique en lice à Wimbledon, Arthur Féry (114e).

Osaka bute encore sur Muchova

Déjà battue (sur abandon) par Karolina Muchova en finale du tournoi sur gazon de Bad Hombourg (Allemagne) juste avant Wimbledon, la Japonaise Naomi Osaka est cette fois allée au bout du match mais s'est à nouveau inclinée contre la Tchèque.

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La 9e mondiale l'a emporté 7-6 (7/4), 6-4 contre la double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open, qui disputait à 28 ans son premier quart de finale à Wimbledon.

"J'ai l'impression que j'aurais pu faire beaucoup plus" sur le court, a regretté Osaka, "sans aucune énergie" contre Muchova mais convaincue qu'elle aura "encore une occasion de gagner" un cinquième tournoi majeur.

Âgée de 29 ans et finaliste de Roland-Garros en 2023, Muchova a désormais atteint le dernier carré des quatre tournois du Grand Chelem. Sa prochaine adversaire sera l'Américaine Coco Gauff (22 ans), qui s'est elle aussi invitée dans le dernier carré du seul Grand Chelem dont elle n'avait pas encore disputé les demi-finales.

La 7e mondiale a gagné 4-6, 6-3, 6-3 contre sa compatriote Jessica Pegula (4e). Sur gazon, Gauff n'avait plus remporté de match depuis 2024 avant d'aligner cinq succès d'affilée à Wimbledon.

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