Mondial-2026

La Suisse sort la Colombie au bout du suspense et renoue avec les quarts

Au bout du suspense, la Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial-2026 en remportant l'épreuve des tirs au but (4-3) face à la Colombie mardi 7 juillet à Vancouver, et fera face à Leo Messi et aux siens.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeune Ruben Vargas a délivré ses coéquipiers au bout d'une séance où le gardien suisse Gregor Kobel a bloqué un tir, alors que les deux équipes s'étaient neutralisées jusqu'à la fin de la prolongation (0-0).

La Nati atteint pour la première fois depuis 1954 les quarts de finale d'un Mondial, après une élimination en huitième dans les trois précédentes éditions.

Pour la "Tri" colombienne, c'est une profonde désillusion après avoir montré un visage séduisant et offensif depuis le début du tournoi, mais avec encore une fois un manque cruel d'efficacité.

La Suisse rencontrera samedi (dimanche 3h00 heure de Paris) à Kansas City l'Argentine, tenante du titre, qui s'est qualifiée dans la douleur en renversant l'Égypte (3-2) après avoir été menée 2-0.

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Face à une sélection helvète solide, le remuant ailier Luis Diaz a beaucoup couru et tout tenté, sans parvenir à faire preuve de la même efficacité qu'au Bayern Munich (26 buts et 23 passes décisives cette saison).

Offensive en première période, la Colombie s'est également appuyé sur son capitaine vétéran de 34 ans James Rodriguez, qui a tenté de trouver des ouvertures, en vain.

La meilleure occasion est venue d'une combinaison de Diaz avec Gustavo Puerta, décalé à gauche, qui a tenté un enroulé du droit, obligeant Gregor Kobel à se détendre (21e). Le latéral de Crystal Palace Daniel Munoz (2 buts dans ce Mondial) a également multiplié les centres (39e, 42e) bien repoussés par une défense vigilante.

Signe de la domination colombienne, il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les Suisses frapper au but par Fabian Rieder (29e) et Dan Ndoye (32e), mais leur tir n'ont pas trompé le portier Camilo Vargas.

Lucumi trouve la transversale

L'attaquant suisse du Stade rennais Breel Embolo, esseulé en pointe, a lui été sevré de bons ballons jusqu'à sa sortie à la 87e minute.

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Après la pause, la Nati est devenue plus offensive et le jeune Djibril Sow, sorti du banc, a gâché en glissant un très bon centre de la gauche de Ndoye (48e). Puis un coup franc de Rieder a terminé sa course juste à côté des buts de Vargas (53e).

La balle du KO dans le temps règlementaire est revenue aux Suisses mais le tir de Ndoye, lancé par Sow sur le côté droit, est passé devant le but (90e+1).

Au début de la prolongation, Jhon Lucumi a eu le ballon de la qualification mais sa tête sur corner a touché la transversale (99e) puis Kobel a détourné une frappe flottante de loin de Campaz (101e). La Nati a répondu par une frappe enroulée du capitaine Granit Xhaka, trop haut (113e).

Il a fallu en passer par les tirs au but pour départager les deux équipes. Mais Davinson Sanchez a tiré au-dessus et Cucho Hernandez a vu sa frappe arrêtée par Kobel. Malgré un énorme raté de Manuel Akanji, Vargas, dernier tireur de la série, n'a pas tremblé face à son homonyme pour prolonger la fête de la Suisse.

AFP/VNA/CVN











