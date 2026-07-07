Wimbledon : nouveau roi du Central, Arthur Féry continue d'écrire sa légende

Le plus Français des joueurs britanniques poursuit son épopée à Wimbledon: Arthur Féry a fêté lundi sa découverte du Central londonien par une victoire au bout du suspense contre l'ex-N o 3 mondial Grigor Dimitrov, quelques heures après la fin de l'aventure pour la jeune Philippine Alexandra Eala.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le "rêve" de Féry

Né en banlieue parisienne mais élevé à un jet de pierre de Wimbledon, Arthur Féry (114e) a continué de faire honneur à l'invitation reçue des organisateurs du tournoi pour intégrer directement le tableau final, sans passer par les qualifications.

Pour son premier match sur le "Centre Court" à 23 ans, sous les yeux de l'octuple vainqueur de Wimbledon Roger Federer, le dernier Britannique en lice s'est imposé 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 (10/7) contre Dimitrov, retombé au 146e rang mondial après une déchirure d'un muscle pectoral en huitièmes de finale de l'édition 2025, alors qu'il menait deux sets à rien contre le No1 mondial Jannik Sinner.

"Il y a une semaine, j'aurais été très heureux de gagner quelques matches ici. Me retrouver en quarts de finale, c'est un rêve !" s'est ému Féry, fils du président du FC Lorient, Loïc Féry, et de l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Olivia Gravereaux.

"J'ai commis de trop nombreuses erreurs", a soupiré Dimitrov. "Quand je faisais la course en tête, je n'étais pas capable de consolider mon avance", a-t-il regretté. Mais un an après son abandon sur le Central, "je vais choisir de considérer ce match comme un moment heureux", a-t-il philosophé.

À 23 ans, Féry est le premier joueur classé hors du top 100 à rallier les quarts de Wimbledon depuis l'Australien Nick Kyrgios (144e) en 2014. Il y affrontera le récent finaliste de Roland-Garros, Flavio Cobolli (10e).

L'Italien a battu 7-5, 7-6 (7/4), 6-3 l'Australien Alex De Minaur (6e).

Le dernier match de la journée sur le Central, qui opposait le No3 mondial Alexander Zverev au Tchèque Jiri Lehecka (14e), a été interrompu à 7-5, 6-4, 3-3 en faveur de l'Allemand par le couvre-feu de 23h00 (22h00 GMT) en vigueur à Wimbledon et reprendra mardi.

Le vainqueur affrontera Taylor Fritz (7e), tombeur en trois sets et moins d'une heure quarante du Kazakhstanais Alexander Bublik (11e) pour rallier son quatrième quart de finale en cinq ans à Wimbledon.

Eala, un exploit sans lendemain

Tombeuse samedi de la tenante du titre Iga Swiatek (3e) au troisième tour de Wimbledon, Alexandra Eala (32e) était la première joueuse de son pays, hommes et femmes confondus, à se hisser en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Photo : AFP/VNA/CVN

Entrée sur le Central avec d'imposants bandages à la cuisse droite et à l'avant-bras gauche ("plus préventifs qu'autre chose", a-t-elle ensuite précisé), la Philippine a été battue 6-4, 4-6, 6-3 par Jasmine Paolini (17e).

"Ça fait partie du métier", a relativisé Eala. "Je ne m'attends pas à jouer chaque jour le meilleur tennis de ma vie. Je dois être fière de ce que j'ai accompli cette semaine", a affirmé la gauchère de 21 ans en conférence de presse.

Paolini a elle confirmé son retour en forme après une première moitié de saison en demi-teinte.

L'Italienne défiera au prochain tour l'Ukrainienne Marta Kostyuk (13e), récente demi-finaliste de Roland-Garros mais qui n'avait encore jamais atteint les quarts de finale à Wimbledon à 24 ans.

La native de Kiev s'est imposée 6-4, 6-4 contre l'Américaine Ashlyn Krueger (102e).

La Belge Elise Mertens (27e) s'est ensuite imposée sur le même court No2 et le même score contre la Tchèque Marie Bouzkova (23e), s'invitant à 30 ans et pour la première fois parmi les huit dernières joueuses en lice à Wimbledon.

"C'est un rêve (...) mais le tournoi n'est pas encore fini. Qui sait ce qui est encore possible ?", s'est projetée la Louvaniste, demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2018 et multiple lauréate de tournois majeurs en double.

Mertens défiera au prochain tour la Tchèque Linda Noskova (12e), qualifiée elle aussi pour son premier quart de finale à l'All England Club grâce à sa victoire 6-4, 7-6 (7/2) contre l'Américaine Madison Keys (22e).

AFP/VNA/CVN