Tour de France : Pogacar avec Del Toro mais sans Sivakov

Tadej Pogacar sera accompagné par le Mexicain Isaac del Toro et le Britannique Adam Yates mais pas le Français Pavel Sivakov pour tenter de remporter un cinquième Tour de France à partir de samedi 27 juin, selon l'effectif de huit coureurs dévoilé par son équipe UAE lundi 29 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Outre Del Toro, récent vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et Yates, son traditionnel lieutenant en montagne, la superstar slovène pourra compter sur l'Allmemand Nils Politt, les Belges Florian Vermeersch et Tim Wellens, l'Autrichien Felix Grossschartner et l'Américain Brandon McNulty.

Ces deux derniers ont été préférés à deux fidèles de Pogacar sur le Tour, Jhonatan Narvaez et Pavel Sivakov qui étaient présents lors de sa dernière conquête.

"Le Tour de France représente toujours le plus grand défi de la saison et aussi la course qui nous motive le plus. Chaque année, on arrive au départ en sachant que tout peut se passer sur trois semaines, et c'est ce qui le rend si spécial", a déclaré Pogacar dans un communiqué.

" Nous nous sommes vraiment bien préparés en équipe, tout le monde a travaillé incroyablement dur, et maintenant nous sommes impatients de enfin commencer à Barcelone", a ajouté le double champion du monde.

Le Tour de France commencera par un contre-la-montre par équipes dans les rues de Barcelone samedi 27 juin.

AFP/VNA/CVN