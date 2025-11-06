Wall Street profite de données économiques meilleures qu'attendu

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi 5 novembre, portée par l'image d'une économie américaine en meilleure santé qu'escompté après la publication de nouveaux indicateurs par des organismes privés.

Après une ouverture sans dynamisme, le Dow Jones a finalement pris 0,48%, l'indice Nasdaq 0,65% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,37%.

"C'est une bonne journée sur les marchés, non seulement parce que ceux-ci sont en hausse, mais aussi parce que les gains les plus importants concernent les titres qui avaient baissé hier", a commenté auprès de l'AFP Christopher Low, analyste de FHN Financial.

"Les chiffres économiques meilleurs que prévu (...) contrebalancent les inquiétudes liées aux valorisations qui ont fait baisser les actions ces derniers jours", a relevé Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Le baromètre ADP, dont la fiabilité est régulièrement mise en doute par les analystes, prend une importance singulière ces temps-ci, faute de données officielles sur l'état du marché du travail américain en raison du blocage budgétaire qui touche la première économie mondiale.

Selon cette enquête mensuelle, le secteur privé a créé 42.000 emplois aux États-Unis en octobre, soit plus qu'anticipé par les économistes.

Ces chiffres révèlent la différence majeure entre la trajectoire des grandes entreprises, qui ont créé des emplois, et celle des plus petites entités, qui ont surtout supprimé des postes.

La banque centrale des États-Unis (Fed) "devrait considérer ces données comme la confirmation que les baisses de taux pourraient aider un peu, mais qu'il reste encore du travail à faire", a estimé Christopher Low.

Les analystes continuent d'attendre en majorité une nouvelle baisse de taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Mercredi 5 novembre, les investisseurs ont aussi accueilli avec optimisme la progression de l'activité dans les services aux Etats-Unis en octobre. Elle a atteint un plus haut depuis février, selon l'enquête de la fédération professionnelle ISM.

Les acteurs de la place américaine suivent aussi les débats autour d'une grande partie des droits de douane américains devant la Cour suprême, dont une majorité de membres paraissait douter de leur légalité mercredi.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait nettement, à 4,16% vers 21h20 GMT contre 4,09% à la clôture mardi 4 novembre.

Côté entreprises, le réseau social Pinterest (-22,39% à 25,54 dollars) a chuté en raison de résultats en deçà des attentes, notamment un bénéfice net par action de 38 cents, là où les analystes tablaient sur 42 cents.

La plateforme a vu certains de ses annonceurs, comme les grands distributeurs, diminuer leurs dépenses en publicités, car plombés par les conséquences financières des droits de douane.

Le géant américain des puces Advanced Micro Devices (AMD) profitait de résultats meilleurs qu'attendu lors du trimestre écoulé, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires que du bénéfice net par action. Son titre a pris 2,51% à 256,33 dollars.

La chaîne de restauration rapide McDonald's (+2,16% à 305,67 dollars) a été recherchée, malgré un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au troisième trimestre, affecté par une charge de près de quarante millions de dollars quasi intégralement liée au plan d'entreprise du groupe.

