Wall Street termine en ordre dispersé, Nvidia cristallise l'attention

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mercredi 20 novembre, les investisseurs ayant fait preuve de retenue avant la publication après clôture des résultats du géant des semi-conducteurs et première capitalisation mondiale Nvidia.

Le Dow Jones a gagné 0,32%, l'indice Nasdaq a abandonné 0,11% et l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre.

Mercredi 20 novembre, la place américaine a "attendu les résultats trimestriels de Nvidia, consciente que la barre est très haute pour le fabricant de puces", a observé Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Publiés après clôture, les résultats du groupe ont largement dépassé les attentes pour le troisième trimestre décalé et Nvidia dit anticiper une croissance toujours soutenue pour les trois derniers mois de l'année comptable.

Le bénéfice net ressort à 19,3 milliards d’USD, selon un communiqué de l'entreprise publié mercredi 20 novembre, un chiffre plus que doublé sur un an (+109%) et très au-dessus des 17,4 milliards projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

L'action perdait 2,55% vers 21h40 GMT lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Profitant de l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA), Nvidia est devenu début novembre la première capitalisation mondiale après avoir dépassé Apple, affichant une capitalisation d'environ 3.480 milliards d’USD, devant les 3.400 milliards de la firme à la pomme

"Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle ou Nvidia, (...) ces éléments ont été un point focal pour les investisseurs depuis un certain temps maintenant", a souligné dans une note Kristian Kerr de LPL Financial.

"En cas de déception, les retombées (sur le marché) pourraient être considérables, car l'IA a suscité tellement d'intérêt", a ajouté M. O'Hare.

En plus des attentes élevées, l'entreprise doit aussi rassurer sur sa nouvelle architecture de puce, Blackwell, annoncée en mars avec une sortie prévue pour la fin d'année.

Un média américain, The Information, évoquait lundi des craintes quant à d'éventuels problèmes de surchauffe, ce qui pourrait retarder leur mise sur le marché.

Dans l'attente des résultats de Nvidia, une partie du secteur des semi-conducteurs a terminé dans le rouge, dont Broadcom (-1,27%), AMD (-1,28%) et Intel (-0,79%).

Autre grand nom du secteur, Qualcomm a plongé (-6,34%), après avoir affiché, lors de sa journée investisseurs, ses ambitions de diversification dans les années à venir, notamment sur le secteur des PC.

Ailleurs à la cote, la chaîne de supermarchés Target a dégringolé (-21,41%), après avoir publié mercredi 20 novembre un bénéfice net trimestriel en baisse et très en-deçà des attentes des analystes, tout en abaissant ses prévisions annuelles.

L'enseigne d'articles de décoration Williams-Sonoma a été catapultée (+27,54%) grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. Le groupe a également revu son chiffre d'affaires annuel à la hausse.

La chaîne de streaming Roku a perdu 6,66%, après que la plateforme de marketing digital The Trade Desk (+3,75%) a annoncé mercredi 20 novembre lancer son propre service de streaming nommé Ventura.

Après une hausse en début de séance dû à un nouveau record mercredi 20 novembre du Bitcoin qui a frôlé le seuil symbolique des 95.000 USD l'unité, les acteurs des cryptomonnaies Riot Platforms (0,98%) et Coinbase (-1,40%) se sont tassés.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans s'est établie à 4,41%, contre 4,40% la veille en clôture.

