L'Indonésie prend des mesures énergiques contre les importations illégales

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a affirmé que l'Indonésie ne tolérerait pas les marchandises de contrebande et les produits importés bon marché qui nuisent à la production nationale. Il s'agit non seulement d'un problème économique, mais aussi directement lié à la survie de l'industrie.

Selon Agus Gumiwang Kartasasmita, la surveillance et les mesures contre la contrebande et les produits illégaux ne se font pas seulement dans les grands ports d'entrée, mais aussi par le biais de la contrebande clandestine.

Les autorités, en particulier les douanes et la Direction générale des douanes et accises (DJBC), ont été invitées à renforcer le contrôle et à punir strictement les activités de contrebande.

Il a noté que plusieurs réglementations offrent la plus grande marge de manœuvre possible pour que les marchandises importées puissent entrer librement sur le marché indonésien, ce qui a durement touché l'industrie nationale.

Selon DJBC, au cours des 11 premiers mois de cette année, l'Indonésie a détecté 31 275 cas de contrebande qui ont causé des pertes estimées à 246 millions d'USD pour le pays. Les produits vestimentaires représentent notamment une grande partie des importations illégales, ce qui affecte gravement les entreprises nationales de textile et de confection.

VNA/CVN