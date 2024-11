Les escroqueries en Thaïlande entraînent des pertes de 718 millions de bahts

Lors d'une récente conférence de presse mettant en évidence les résultats du Centre d'opérations anti-escroquerie en ligne (AOC en anglais) du 1er novembre 2023 au 14 novembre 2024, le ministre de l'Économie et de la Société numériques, Prasert Jantararuangtong, a précisé que l'AOC avait reçu plus de 1,17 million de plaintes via la hotline 1441, ce qui a entraîné la suspension de 348.006 comptes Facebook suspects.

Les dommages signalés par les escroqueries en ligne au cours de cette période se sont élevés au total à plus de 19 milliards de bahts, a-t-il annoncé. Facebook est apparu comme le canal le plus fréquent pour les escroqueries, puisqu'il a représenté 26.804 cas et 718 millions de bahts de dommages.

Les autres canaux courants comprenaient les appels de centres d'appel douteux (22.299 cas et environ 945 millions de bahts de dommages), les sites Web (16.510 cas et environ 1,1 milliard de bahts de dommages), TikTok (994 cas et environ 65 millions de bahts de dommages) et autres (20.518 cas et environ 1,2 milliard de bahts de dommages).

Bangkok arrive en tête de la liste des zones touchées, enregistrant 84.241 incidents et 48.558 comptes suspendus, avec les provinces de Samut Prakan, Nonthaburi, Chon Buri et Pathum Thani figurant dans le top cinq de la liste.

Les données sur les victimes ont montré que les personnes âgées de 20 à 49 ans étaient les plus touchées, avec 145.302 cas et des dommages totalisant environ 8,2 milliards de bahts. Ce groupe était principalement ciblé par des offres d'emploi frauduleuses et des programmes d'investissement en ligne.

Le deuxième groupe d'âge le plus touché est celui des personnes de 50 ans et plus, qui ont été largement exploitées par le biais de fraudes à l'investissement.

Le ministre Prasert Jantararuangtong a indiqué qu'un élément clé des opérations de l'AOC était son service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec 100 lignes, permettant une action immédiate pour geler les comptes suspects dans un délai moyen de dix minutes après réception d'un rapport.

Les rapports de cybercriminalité ont également montré une baisse significative ces derniers mois, attribuée à une collaboration interinstitutionnelle intensifiée, a-t-il déclaré.

