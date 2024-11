Boeing lance les licenciements, près de 2.200 sur ses sites historiques

>> Un Boeing 787 fait demi-tour à Rome après un incendie de moteur

>> Boeing échappe au premier procès civil aux États-Unis lié au crash d'Éthiopian Airlines

Photo : AFP/VNA/CVN

Les entreprises américaines doivent adresser aux autorités locales des déclarations dites WARN (Worker adjustment and retraining notification) soixante jours avant tout licenciement.

Le groupe, en proie à des problèmes de qualité de sa production et qui vient de subir une grève de plus de 50 jours ayant paralysé deux usines cruciales, a annoncé le 12 octobre son intention de réduire ses effectifs mondiaux de 10% dans les prochains mois, sans autre détail.

Au 31 décembre 2023, il employait 170.688 personnes.

Selon un document rendu public lundi 18 novembre par le Service de sécurité de l'emploi de l'État de Washington, l'avionneur américain a décidé d'y licencier 2.199 personnes à partir du 20 décembre.

Au 31 décembre 2023, il employait 66.797 personnes dans cet État où il a vu le jour en juillet 1926 et où se trouvent notamment les chaînes d'assemblage du 737 à Renton - son avion le plus vendu -, du 777, du 767 et de plusieurs programmes militaires à Everett.

Ces deux usines, situées près de Seattle, ont été bloquées par la grève de plus de 33.000 membres de la branche locale du syndicat des machinistes (IAM) dans le contexte des négociations du nouvel accord social.

"Comme annoncé précédemment, nous ajustons le niveau de nos effectifs pour nous aligner sur notre réalité financière et nos nouvelles priorités", a indiqué le groupe.

Selon Boeing, la plupart des employés recevant notification de licenciement cette semaine quitteront Boeing mi-janvier, avec des indemnités et une assurance-santé pendant trois mois.

Par ailleurs, selon des déclarations WARN publiées dans la journée de lundi, le géant de l'aéronautique a l'intention de licencier 50 employés dans l'Oregon (effectif de 1.282 personnes fin 2023) et 63 dans le Colorado (effectif de 1.574 personnes fin 2023).

En Caroline du Sud (près de 7.900 employés fin 2023), où se trouve l'usine du 787 Dreamliner, ce sont 220 personnes qui vont perdre leur emploi à compter du 17 janvier.

Aucun détail n'était encore disponible concernant trois États où le groupe est très présent : le Missouri (près de 17.000 employés), la Californie (14.400) et le Texas (près de 7.100).

Le syndicat des ingénieurs SPEEA (Society of Professional Engineering Employees in Aerospace) a été prévenu jeudi soir 14 novembre que 438 de ses membres allaient être licenciés, selon un porte-parole.

Il compte plus de 19.000 adhérents aux États-Unis, dont environ 16.500 travaillant chez Boeing (Washington, Oregon, Californie et Utah).

AFP/VNA/CVN