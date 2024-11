La Thaïlande prend de nouvelles mesures budgétaires pour soutenir la dynamique de croissance

Le gouvernement thaïlandais travaille sur une série de nouvelles mesures budgétaires pour soutenir la reprise économique, encourager les nouveaux investissements étrangers et réduire la dette des ménages, qui atteint un niveau record, a déclaré le principal conseiller du Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra.

Photo : bangkokpost/CVN

Selon le secrétaire général du Premier ministre Paetongtarn, Prommin Lertsuridej, un groupe de relance économique présidé par le Premier ministre devrait examiner la deuxième phase d'un plan de distribution d'argent et d'autres mesures lors d'une prochaine réunion.

Des règles plus souples pour la location de terrains à long terme et la restructuration du crédit menées par les banques publiques sont également en préparation, a-t-il déclaré.

L'économie de 500 milliards d'USD est dans une bien meilleure forme qu'il y a un an, lorsque la coalition dirigée par Pheu Thai a pris le pouvoir, a déclaré Prommin.

Il a déclaré que les perspectives de croissance semblent plus prometteuses l'année prochaine, les entreprises privées s'engageant à investir environ 22 milliards d'USD au cours des dix premiers mois de cette année et les exemptions de visa et autres mesures incitatives stimulant les arrivées de touristes étrangers.

L'économie pourrait croître d'environ 2,7% cette année, pour atteindre 3% l'année prochaine, a-t-il déclaré, citant les estimations du ministère des Finances.

Selon une enquête de Bloomberg, les données publiées le 18 novembre montrent que le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande a augmenté de 2,4% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

L'administration de Paetongtarn s'est appuyée sur les efforts de son prédécesseur Srettha Thavisin pour mettre la Thaïlande sur le radar des investisseurs étrangers, ce qui a commencé à porter ses fruits avec des engagements d'investissement de plusieurs milliards de dollars de la part d'entreprises telles qu'Alphabet Incorporated et Microsoft Corporation, a déclaré Prommin.

La nouvelle vague d'investissement ne vient pas seulement des entreprises américaines, mais aussi des entreprises chinoises comme Huawei Technologies Company, a déclaré Prommin.

Le pays tire parti de sa force en tant que centre de transformation alimentaire pour répondre à la forte demande du marché en produits à valeur ajoutée, tout en développant son industrie des services, notamment le tourisme médical, a-t-il déclaré.

VNA/CVN