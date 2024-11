Espagne : le ratio de dette publique a reculé à 104,4% du PIB au 3e trimestre

La dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles, mesurée selon les critères de Maastricht, a atteint au total 1.637 milliards d'euros fin septembre, précise la banque centrale dans un communiqué.

En valeur absolue, ce chiffre est supérieur à celui de la fin du deuxième trimestre (1.626 milliards d'euros) ainsi qu'à celui de la même période de 2023 (1.578 milliards d'euros).

Mais rapporté au PIB, il s'affiche en baisse de 0,9 point par rapport aux 105,3% du deuxième trimestre et de trois points par rapport aux 107,4% d'il y a un an.

Cette baisse, obtenue malgré une hausse des dépenses de l'Etat central, des administrations de sécurité sociale et des collectivités locales, s'explique par la forte croissance économique de l'Espagne depuis des mois.

Selon l'Institut national de la statistique, le PIB espagnol a grimpé de 0,8% au deuxième et au troisième trimestres, après 0,9% entre janvier et mars, grâce au dynamisme du secteur touristique et des exportations.

Cette forte croissance, synonyme de rentrées fiscales accrues, a permis au ratio de dette espagnole, figurant parmi les plus élevés de l'Union européenne, de reculer nettement depuis un an.

La dette espagnole avait grimpé de près de 10% en 2020 pour atteindre 125,3% au premier trimestre 2021, en raison des mesures prises face au COVID-19, qui ont entraîné une explosion des dépenses publiques.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez s'est engagé à la réduire à 102,5% du PIB fin 2024, ce qui ramènerait le déficit public sous la barre symbolique des 3%, pour la première fois depuis 2018.

