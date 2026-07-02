Wall Street termine en baisse, digère les commentaires du patron de la Fed

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi 1 er juillet, les investisseurs tentant de décortiquer les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, sur fond de repli des fabricants de puces.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, a reculé de 0,66% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,22%. Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (-0,03%).

"Les marchés ont été surpris de constater que Kevin Warsh se montrait peut-être plus ferme qu'ils ne l'avaient imaginé", explique Tom Cahill, analyste pour le gestionnaire de fortune Ventura Wealth Management.

Même si le risque d'inflation se dissipe avec la détente au Moyen-Orient, les prix restent "trop élevés", a prévenu le patron de la Fed réuni avec d'autres banquiers centraux à Sintra au Portugal.

"Si certains acteurs, que ce soit parmi les ménages, les entreprises ou dans le domaine financier, pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seront déçus", a-t-il lancé.

M. Warsh s'est toutefois refusé à donner le moindre indice sur la prochaine décision de politique monétaire, laissant aux marchés une liberté d'interprétation.

Pour le moment, les opérateurs tablent toujours sur une hausse des taux d'intérêt dès septembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

La publication jeudi 2 juillet du rapport sur l'emploi américain pour le mois de juin - le marché du travail représentant l'autre mandat de la Fed - sera par conséquent largement scrutée par les investisseurs.

La place américaine s'attend à une baisse des créations d'emplois. Il faudrait au contraire "un chiffre extrêmement élevé, pour que le marché s'en préoccupe" et "que cela suscite des craintes quant à une éventuelle hausse des taux d'intérêt plus tôt que prévu", prévient M. Cahill.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait légèrement, évoluant autour de 4,48% vers 20h30 GMT, contre 4,47% la veille en clôture.

Côté entreprises, "on assiste actuellement à un mouvement de rotation dans le secteur technologique", souligne M. Cahill.

"Des capitaux s'orientent vers le secteur des logiciels" hors de celui des semiconducteurs, poursuit l'analyste.

ServiceNow a ainsi gagné 6,53%, Adobe s'est octroyé 2,91%, et Saleforces, 4,26% tandis que AMD a chuté de 6,89%, Intel a glissé de 9,03% et le mastodonte Nvidia de 1,25%.

Pour M. Cahill, le repli des fabricants de puces n'est "pas particulièrement inquiétant" compte tenu "de la forte hausse qu'avaient connue ces actions" ces derniers mois.

À la cote, le groupe de vêtements et d'équipements sportifs Nike était en hausse, a été recherché (+5,09% à 43,14 dollars).

Son bénéfice net a été gonflé par un remboursement anticipé de droits de douane pour le quatrième trimestre de son exercice décalé. En revanche, le recul des ventes en Chine (-12% par rapport à un an plus tôt) est venu ternir ce trimestre.

La banque d'images Shutterstock a dévissé (-29,03% à 9,90 dollars) après l'abandon de son projet de fusion avec l'agence Getty Images. Selon plusieurs médias, Getty s'est rétracté face aux conditions imposées par les autorités britanniques de la concurrence pour valider ce rapprochement.

Neutron Holdings, plus connu pour les vélos et trottinettes électriques Lime, a terminé dans le vert (+4,00% à 26,00 dollars) pour son premier jour de cotation à la Bourse de New York.

Le groupe est parvenu à lever 174 millions, atteignant ainsi une capitalisation boursière de plus de 1,6 milliard de dollars.

AFP/VNA/CVN