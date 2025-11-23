Vuon Chuôi, un village vietnamien de 4.000 ans révélé au cœur de Hanoï

Le site archéologique de Vuon Chuôi à Hanoï a été découvert en 1969. Il illustre de manière vivante le processus d’occupation et de développement continu des communautés anciennes sur le territoire de Thang Long - Hanoï pendant près de 4.000 ans, à travers les différentes phases culturelles Phung Nguyên - Dông Dâu - Go Mun - Pré-Dông Son - Post-Dông Son.

>> Le passé revécu dans le site archéologique de Vuon Chuôi

>> À la découverte de sites archéologiques rares de l'âge du métal à Vuon Chuôi

>> Des fouilles dans le Nord dévoilent une société organisée de l’âge du bronze

Depuis sa découverte, le Service de la culture et des sports de Hanoï a collaboré avec l’Institut d’archéologie et d’autres organismes spécialisés pour mener 11 campagnes de fouilles, couvrant une superficie totale de plus de 7.500 m².

La plus vaste campagne, réalisée de mars 2024 à mars 2025 sur 6.000 m² à l’ouest du site, a mis au jour des espaces d’habitation, des traces d’activités quotidiennes, des ateliers de fabrication d’outils en pierre ainsi qu’une zone de sépultures appartenant aux anciennes communautés locales.

Photo : VNA/CVN

Les résultats indiquent que Vuon Chuôi était un village vietnamien ancien doté d’une organisation sociale structurée, incluant une division du travail, un système d’habitations, des fossés d’eau et des zones de production et de vie distribuées rationnellement. Ces découvertes confirment le rôle des habitants de Vuon Chuôi dans la maîtrise du delta du fleuve Rouge, posant les bases de la formation des premiers États vietnamiens.

En 2025, le Musée de Hanoï poursuit, en collaboration avec l’Institut d’archéologie et l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale du Vietnam - Hanoï), le traitement et l’analyse du vaste ensemble de vestiges collectés lors des fouilles de 2024.

Photo : VNA/CVN

La campagne de traitement des vestiges de cette année a permis d’examiner plus de 15.000 objets en pierre, bronze, céramique, bois, os et fer, ainsi que des dizaines de milliers de tessons et d’échantillons de sols contenant des vestiges végétaux. Trois groupes d’objets rares se distinguent : une hache-bêche en jade vert - symbole du pouvoir d’un chef, découverte dans une tombe pré-Dông Son datant d’environ 3.500 ans ; un pendentif en forme de tête d’oiseau-phénix reflétant un culte totémique ; et un ensemble d’ornements en jade comprenant bracelets, pendentifs, perles, symboles des élites anciennes.

Ces nouvelles découvertes enrichissent les sources documentaires et confirment la valeur historique et culturelle exceptionnelle du site de Vuon Chuôi dans le développement de l’âge des Métaux au Nord du Vietnam.

Compte tenu de ses valeurs remarquables, le Comité populaire de Hanoï a promulgué la Décision N°3134/QD-UBND du 23 juin 2025 reconnaissant le site archéologique de Vuon Chuôi comme site classé au niveau municipal.

VNA/CVN