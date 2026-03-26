Le Premier ministre exhorte la jeunesse à renforcer son esprit pionnier

Le Premier ministre a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de lancer des mouvements d’émulation concrets, efficaces et porteurs de profondes valeurs humaines, ainsi que d’élaborer des programmes, plans et solutions spécifiques pour permettre aux jeunes d’apporter leurs contributions dans tous les domaines, en mettant l’accent sur six rôles pionniers.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 26 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré les jeunes Vietnamiens exemplaires, les jeunes Vietnamiens prometteurs ainsi que 100 cadres de l’Union de la jeunesse distingués par le prix Ly Tu Trong en 2026, ainsi que des cadres exemplaires de la jeunesse du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts constants déployés ces derniers temps par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour concrétiser et mettre en œuvre efficacement les orientations du Parti, ainsi que les politiques et lois de l’État relatives au développement de la jeunesse, à la détection et à la formation des jeunes talents, ainsi qu’à la constitution d’une équipe de cadres de l’Union répondant aux exigences des missions actuelles.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité, pour la jeunesse vietnamienne, de continuer à faire preuve d’une solide fermeté politique, d’une fidélité absolue aux idéaux du Parti, tout en renouvelant sa manière de penser et d’agir.

Pour les temps à venir, le Premier ministre a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de lancer des mouvements d’émulation concrets, efficaces et porteurs de profondes valeurs humaines, ainsi que d’élaborer des programmes, plans et solutions spécifiques pour permettre aux jeunes d’apporter leurs contributions dans tous les domaines, en mettant l’accent sur six rôles pionniers.

La jeunesse doit être pionnière dans le renouvellement de la pensée et dans l’action créative.

Elle doit également être pionnière dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte.

Elle doit aussi être pionnière dans l’appropriation nationale des acquis de la civilisation humaine et dans l’internationalisation à travers le monde de la culture vietnamienne avancée et riche de son identité.

Photo : VNA/CVN

La jeunesse doit en outre être pionnière dans le service de la Patrie, au service du peuple, dans la garantie de la sécurité sociale et dans l’objectif de "ne laisser personne de côté".

Elle doit encore être pionnière dans les échanges, les relations extérieures et l’intégration internationale.

Le Premier ministre a également appelé les jeunes à être pionniers dans la solidarité, l’entraide et le soutien mutuel dans les études, la recherche, le travail et la vie quotidienne, afin de contribuer au renforcement de la grande union nationale.

Il s’est dit convaincu que la jeunesse vietnamienne d’aujourd’hui continuera à promouvoir l’esprit patriotique et la solidarité, à porter en elle la volonté, les aspirations et l’ardeur de la jeunesse, à toujours "oser penser, oser agir, oser être pionnière, oser assumer ses responsabilités et agir pour les intérêts de la nation, du peuple et du pays", et à demeurer une force d’avant-garde aux côtés de l’ensemble du pays pour concrétiser l’aspiration à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, résolument engagé sur la voie du socialisme.

VNA/CVN