Voyage savoureux à travers Hanoï et les univers de la littérature européenne

Les Journées de la littérature européenne se tiendront du 7 au 17 mai au Vietnam sur le thème "De soi à l’autre : solitude et solidarité dans la littérature européenne", confirmant l’une des préoccupations les plus constantes de la littérature : le désir humain de connexion qui transcende l’espace et le temps.

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Cet événement réunira certaines des voix littéraires les plus importantes de la scène européenne contemporaine, offrant au public vietnamien l’opportunité de découvrir des voix littéraires diverses venues d’Autriche, de Belgique, de République tchèque, de France, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni.

Selon l’Institut Goethe, la solitude au XXIe siècle revêt une forme bien particulière. Elle se caractérise par la présence omniprésente de la technologie dans toutes les dimensions de la vie humaine ; par les différences et les tensions entre les générations, les cultures et les identités qui, volontairement ou non, éloignent les individus ; ainsi que par bien d’autres facteurs.

Dans ce contexte, comment concevoir la solidarité, l’esprit d’unité ? Ces notions, à la fois opposées à la solitude et fragilisées par la multiplication des divisions et des fractures, sont devenues inexorablement plus précaires à une époque où elles se multiplient.

Dans le cadre de cette édition, le programme "Nuit d’été littéraire", prévue le 9 mai à 19h30 dans plusieurs lieux à Hanoï, notamment l’Institut Goethe de Hanoï, l’ambassade de la République tchèque, l’ambassade d’Ukraine et l’ambassade de Slovaquie, propose une expérience unique, reliant la littérature européenne et vietnamienne contemporaine

Il proposera des lectures publiques d’œuvres littéraires contemporaines européennes et vietnamiennes, créant ainsi un parcours littéraire itinérant. Les participants circuleront entre différents lieux, découvrant ainsi divers espaces culturels et littéraires, chaque site présentant des extraits d’œuvres représentatives de traditions nationales distinctes.

Une table ronde intitulée "Une solitude trop bruyante" se tiendra le 7 mai à 18h30 à l’Institut Goethe de Hanoï. Ce panel réunit un ensemble d’écrivains aux profils variés, dont les personnages refoulent leurs émotions, laissant leurs souffrances intimes s’exprimer en silence. Pourtant, même au cœur de ce traumatisme profond, subsiste une aspiration intense à la connexion et à la renaissance.

Par ailleurs, un atelier d’écriture dramatique intitulé "Comment commencer ?" se déroulera à l’Institut Goethe les 9 et 10 mai, proposant aux participants d’explorer différentes approches pour développer des idées et rassembler des matériaux pour leurs créations.

Une autre discussion, "Devenir qui nous sommes", est prévue le 12 mai à l’Institut français du Vietnam à Huê, réunissant cinq figures marquantes de la littérature européenne contemporaine. Les participants exploreront comment se libérer des contraintes extérieures et transformer l’incomplétude en un art de vivre.

Cet événement, organisé conjointement par les Instituts nationaux de l’Union européenne pour la culture (EUNIC) et l’Institut Goethe, promet d’être un temps fort culturel pour les passionnés de littérature européenne.

VNA/CVN