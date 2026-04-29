Cà Mau : à la découverte des outils aratoires au nouveau Musée de la riziculture

Le Comité populaire de la province de Cà Mau (Sud) vient d'établir le Musée de la riziculture irriguée dans le quartier de Bạc Liêu, tout en promouvant la construction du symbole de "trois grains de riz" dans la commune de Vinh Loi pour honorer la riziculture irriguée.

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Le 25 avril, dans le quartier de Bạc Liêu, le Comité populaire de la province de Cà Mau a organisé la cérémonie d'annonce de la création du Musée de la riziculture irriguée et du projet architectural du symbole honorant la riziculture irriguée de la province de Cà Mau.

Le Musée de la riziculture irriguée a été créé sur la base de l'utilisation de l'ancien siège du Comité populaire de la province de Bạc Liêu, rue Nguyên Tât Thành (quartier de Bạc Liêu).

Le musée de la mémoire associé aux expériences pratiques

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Quôc Thanh, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cà Mau, a déclaré que la province définissait le modèle et l’orientation de la construction du musée selon l'approche : "Le musée de la mémoire associé aux expériences pratiques".

Le musée se concentre sur l'exposition et la présentation de thématiques portant sur le processus de défrichement des terres, le cycle de vie du riz, les outils agricoles allant du traditionnel au moderne, l'espace des villages du Sud et de la terre natale de Cà Mau - Bac Liêu (en lien avec la présentation des us et coutumes de la riziculture irriguée des différentes régions), l'espace culinaire, les festivals et les patrimoines culturels immatériels associés, combinant l'exposition d'objets, les expériences réelles et l'éducation communautaire.

Afin d'éviter les doublons avec les autres musées du Delta du Mékong, le Musée de la riziculture irriguée de Cà Mau s'attachera à refléter la volonté, la détermination et l'adaptation des agriculteurs sur les terres saumâtres et salées, en associant l'exposition d'outils de production à des expositions d'art et de photographie sur le thème du riz, de l'agriculture, du processus de conquête de la nature et de la culture fluviale.

Dans le même temps, il s'agira de numériser les données connexes (musée numérique), et surtout d'organiser pour les visiteurs et les touristes une participation directe aux activités telles que le repiquage du riz, le meulage du paddy ou le pilage du riz...

Photo : TTO/CVN

Inspirer les générations futures

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Ngô Vu Thang, a souligné que la riziculture irriguée n’est pas seulement un mode de culture, mais la source d’une civilisation qui a nourri, enrichi et forgé l’identité de la nation vietnamienne tout au long de ses millénaires d’histoire.

À partir du petit grain de riz se sont formées de grandes valeurs : la sécurité alimentaire nationale, des moyens de subsistance durables pour des millions d'habitants et un espace culturel profondément imprégné d’identité.

Pour Cà Mau - terre située à la pointe extrême Sud de la Patrie, dernière étape de la "carte en forme de S", bordée par la mer sur trois côtés, autrefois terre sauvage, acide et saline -, le parcours d'édification et de développement de la riziculture irriguée revêt une signification encore plus particulière.

C’est le parcours de la volonté, du courage et de l’aspiration à conquérir la nature. À partir de terres basses et hostiles, les habitants de Cà Mau ont progressivement transformé, adapté et créé des modèles de production efficaces, contribuant à affirmer la position de la localité dans le tableau d’ensemble de la civilisation du riz irrigué du Vietnam.

"C’est pourquoi la création du Musée de la riziculture irriguée et de l'emblème en son honneur ne relève pas simplement de l'édification d'une institution culturelle, mais constitue une affirmation de notre responsabilité dans la préservation de la mémoire, la conservation des valeurs et l'inspiration des générations futures. Ce sera un lieu de conservation d'objets et de documents précieux ; un espace de reconstitution vivante de l'histoire du travail et de la créativité de nos ancêtres, une +adresse rouge+ pour l'éducation traditionnelle, tout en étant un pont entre le passé, le présent et le futur", a déclaré M. Thăng.

M. Thăng a demandé au Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cà Mau de déployer d’urgence les travaux de collecte et de restauration des outils de production traditionnels liés à la riziculture irriguée, ainsi que des photographies, films, documents et valeurs culturelles matérielles et immatérielles associés à ce métier traditionnel, tout particulièrement le processus de défrichement, de fondation des hameaux et de lutte contre la nature hostile par les générations d'agriculteurs de la région de Cà Mau - Bac Liêu.

Il convient également de coordonner avec les instituts de recherche, les universités et les experts nationaux et étrangers pour élaborer un contenu d'exposition moderne et attrayant, en appliquant les technologies numériques afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, notamment dans les dispositifs de présentation.

Photo : TTO/CVN

Parallèlement, il est nécessaire de mobiliser les ressources de la socialisation, d'encourager la participation des entreprises et de la communauté dans l'investissement, la construction et l'exploitation du Musée de la riziculture irriguée ainsi que du symbole honorant le riz de la province de Cà Mau pour atteindre la plus haute efficacité...

S'agissant de l'idée de construire l'emblème des "trois grains de riz" dans la commune de Vinh Loi, M. Thanh a précisé que ces trois grains illustrent les trois étapes les plus cruciales de chaque cycle de croissance : le grain au stade laiteux, le grain mûr doré et le grain qui germe.

Plus précisément, le grain de riz en hauteur, au stade laiteux, absorbe l'"essence spirituelle" du ciel et de la terre, symbolisant la phase de genèse la plus quintessentielle. Le grain du milieu, d’un jaune doré éclatant, témoigne de la juste récompense des efforts laborieux des agriculteurs ; cette couleur dorée n'est pas seulement celle de l'abondance, mais aussi l'expression de l'accomplissement.

Le troisième grain, en pleine germination verte, marque le début d'un nouveau cycle de croissance, symbolisant l'avenir, la vitalité intense et la capacité de régénération perpétuelle du riz, de l'agriculture ou, plus largement, de la force vitale de la nation vietnamienne.

Concernant la réalisation de cet emblème, le vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Ngô Vu Thang, a exigé d'accélérer les préparatifs afin de lancer les travaux de construction du monument honorant la riziculture irriguée dans la commune de Vinh Loi, avec l'objectif d'un achèvement au cours de l'année 2026, ou au plus tard avant le 30 avril 2027.

Photo : TTO/CVN

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Truong Giang/CVN