Une sculpture monumentale pour honorer les origines vietnamiennes

À l’approche de la fête des rois fondateurs Hùng en 2026, un jeune artiste vietnamien achève une œuvre hors norme, à la fois prouesse technique et geste de mémoire. À travers cette création baptisée "Côi nguôn" (Racines), il propose une lecture sensible des origines mythiques du peuple vietnamien, entre transmission culturelle et ambition éducative.

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Photo : CTV/CVN

Dans un jardin de la province de Bac Ninh, une silhouette imposante s’élève peu à peu au fil de près de cinquante jours et nuits de travail ininterrompu. Son auteur, Bùi Van Quân, né en 1992 et originaire de la commune de Hợp Thịnh, a conçu une sculpture de 5,7 m de haut pour un poids total de 25 tonnes.

Dominée par la figure d’un dragon en pleine ascension, l’œuvre s’inspire directement du mythe fondateur vietnamien "Con Rông Chau Tiên" - les descendants du Dragon et de la Fée. Recouverte d’une teinte bronze sombre, la sculpture dégage une atmosphère à la fois solennelle et intemporelle. Pour l’artiste, cette patine symbolise le passage du temps et la permanence des valeurs transmises à travers les générations.

Entre défi technique et récit mythologique

La réalisation de "Côi nguôn" a représenté bien plus qu’un simple projet artistique. Elle a exigé une endurance physique et une rigueur technique considérables. Du dessin initial à la structure métallique servant d’ossature, puis à l’application du béton et au modelage final, chaque étape a été menée avec précision.

Le travail le plus délicat s’est concentré sur la tête du dragon, élément central de la composition. Les écailles, les moustaches, l’arête nasale et le regard ont été retravaillés à de multiples reprises afin de conjuguer majesté et familiarité, en écho à l’imaginaire collectif vietnamien.

Photo : CTV/CVN

"Dans les derniers jours, je vivais presque dans le jardin pour terminer à temps", confie l’artiste. À ses yeux, chaque geste, chaque couche de matériau appliquée constitue une forme d’hommage aux ancêtres et à l’histoire nationale.

Transmettre l’histoire aux générations futures

Au-delà de sa dimension esthétique, "Côi nguôn" porte une ambition pédagogique. Bùi Van Quân souhaite susciter la curiosité, en particulier chez les enfants, afin de les inciter à redécouvrir les récits fondateurs du Vietnam, notamment la légende de Lac Long Quân et Âu Co, associés à la naissance symbolique du peuple vietnamien.

Cette sculpture marque également le point de départ d’un projet plus vaste : la création d’un "Jardin des contes vietnamiens" sur une superficie de deux hectares. L’espace devrait accueillir à terme 24 œuvres monumentales inspirées de figures emblématiques telles que Thanh Giong, Thach Sanh ou encore la légende du bétel et de l’arec.

L’objectif est clair : offrir un lieu où les enfants plongent dans un univers imaginaire, où les adultes retrouvent les souvenirs de leur enfance, et où les visiteurs étrangers découvrent la richesse culturelle vietnamienne.

Photo : CTV/CVN

Déjà connu pour ses sculptures monumentales inspirées du zodiaque, l’artiste a lancé en 2021 un espace baptisé "Jardin du Bonheur", accessible gratuitement au public. À l’occasion des grandes fêtes nationales, ce lieu accueille diverses installations artistiques célébrant l’histoire et les valeurs du pays.

En ouvrant gratuitement son jardin durant les congés, Bùi Van Quân espère démocratiser l’accès à l’art et encourager la préservation du patrimoine culturel. "Je souhaite que chacun comprenne mieux ses racines", affirme-t-il, "et que les générations futures continuent de faire vivre cet héritage".

Thao Nguyên/CVN