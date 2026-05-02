Rituel du fil noué au poignet, une tradition unique des O Du

Chez les O Du, minorité parmi les plus discrètes du Vietnam, le rituel du fil noué au poignet incarne une riche symbolique spirituelle. Au cœur de la fête du premier tonnerre, il exprime la cohésion communautaire, la protection de l’âme et la transmission des traditions.

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Dans la vie culturelle des O Du - l’un des groupes ethniques les moins nombreux du Vietnam, vivant principalement au village de Vang Môn, commune de Nga My, province de Nghê An (Centre) - le rituel du fil noué au poignet revêt une signification particulière. Plus qu’une simple coutume, il incarne des croyances spirituelles profondes, la cohésion communautaire et une conception du monde propre à cette ethnie.

Photo : VNA/CVN

Ce rituel s’inscrit dans la fête de l’accueil du premier tonnerre de l’année, la plus importante cérémonie des O Du. Lorsque le premier grondement du tonnerre retentit, la communauté entre dans un moment sacré marquant le début d’un nouveau cycle, porteur d’espoirs de paix et de bonnes récoltes.

Selon les croyances traditionnelles, chaque individu possède une “âme“ susceptible de s’affaiblir ou de s’égarer, entraînant maladies ou malheurs. Le fil noir, solidement tressé, noué au poignet, devient alors un lien sacré destiné à “retenir l’âme“, protéger la personne et lui apporter santé et sérénité.

Photo : VNA/CVN

Ce rituel revêt une forte dimension collective. Il est accompli non seulement par le chamane, mais aussi par les anciens et les chefs de village. Chaque nœud est accompagné de vœux : santé et sagesse pour les enfants, réussite et prospérité pour les adultes. Le fil est conservé toute l’année, témoignant d’une foi vivante dans le quotidien.

Le rituel du fil noué s’intègre dans une séquence cérémonielle structurée. Il est précédé d’un rite de purification au ruisseau sacré, visant à effacer les malheurs de l’année écoulée. Les habitants préparent ensuite des offrandes - poulet, riz gluant, alcool - pour honorer le dieu du tonnerre et les ancêtres.

Photo : VNA/CVN

Après les prières, le nouage du fil a lieu dans une atmosphère solennelle. Pour les enfants, ce moment est souvent associé à une cérémonie d’entrée dans la lignée et de nomination, marquant leur reconnaissance officielle au sein de la communauté.

La cérémonie s’achève dans une ambiance festive, avec repas, chants et danses, renforçant les liens entre les membres du village et nourrissant l’espoir pour l’année à venir.

Malgré les évolutions du monde moderne, les O Du continuent de préserver ce rituel, véritable cœur de leur identité culturelle. Il constitue un lien entre les générations, transmettant traditions et valeurs aux plus jeunes.

Aujourd’hui reconnu comme patrimoine culturel immatériel national, ce rituel contribue à valoriser la richesse et la diversité culturelle du Vietnam. À travers ce simple fil noué au poignet, les O Du expriment une vision du monde fondée sur l’harmonie entre l’homme, la nature et le monde spirituel.

Xuân Tiên - Van Ty/VNA/CVN