Hô Chi Minh-Ville s’illumine de feux d’artifice pour célébrer la Réunification nationale

À 21 heures précises, le 30 avril, le ciel de Hô Chi Minh-Ville s’est embrasé de mille couleurs lorsque des feux d’artifice ont été tirés simultanément depuis huit sites à travers la ville, à l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026).

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Photo : VNA/CVN

Trois sites ont offert des spectacles pyrotechniques de haute altitude : l’entrée du tunnel de la rivière Saïgon (quartier d’An Khanh), le centre de la nouvelle zone urbaine de Binh Duong, et la place du parc Ba Ria. Cinq autres sites ont proposé des feux d’artifice de basse altitude, notamment aux tunnels historiques de Cu Chi (commune d’An Nhon Tây), au parc culturel Dâm Sen, à la tour Saigon Marina IFC, dans le quartier des villas Kim Long - pont Rach Dia (commune de Nha Bè), ainsi qu’à la zone urbaine touristique maritime de Cân Gio - Vinhomes Green Paradise.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à ce spectaculaire show pyrotechnique, de nombreuses activités culturelles et artistiques gratuites ont été organisées tout au long des jours fériés. Parmi les temps forts figurent les deux représentations inaugurales du nouveau cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho, qui a ouvert ses portes pour la première fois au public les 30 avril et 1er mai, avec des spectacles de cirque et de marionnettes. Des spectacles de musique aquatique ont également enchanté le public au parc Ly Thai Tô n°1.

Par ailleurs, divers programmes artistiques ont été proposés au parc culturel Suôi Tiên, au parc central de la nouvelle zone urbaine du quartier de Binh Duong, sur la place du parc Bà Ria, ainsi qu’au zoo et jardin botanique de Saïgon.

VNA/CVN