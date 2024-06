Voyage géologique au cœur du géoparc de Lang Son, dans le Nord-Est

Le géoparc de Lang Son est une preuve vivante de plus de 500 millions d’années d’évolution de la vie à travers ses paysages diversifiés. S’étendant sur un vaste territoire de 4.849 km², le géoparc de Lang Son dans la province éponyme est l’un des plus grands parcs géologiques du Vietnam.

Le géoparc de Lang Son se distingue par son riche système de fossiles paléontologiques, montrant l’histoire de la vie sur des centaines de millions d’années, avec des traces datant de 500 millions d’années. Ces fossiles révèlent que Lang Son était autrefois une région marine. Les paysages remarquables du parc comprennent des chaînes de montagnes calcaires entourant des vallées, des villages à Yên Thinh (district de Huu Lung) et des grottes préhistoriques telles que la grotte de Thâm Khuyên (district de Binh Gia).

Sur le plan culturel, le géoparc de Lang Son est un tableau vibrant de diversité ethnique. La vie spirituelle de ses habitants est profondément enracinée dans le culte des Déesses Mères, une croyance reconnue par l’UNESCO. Le parc abrite de nombreux lieux de culte des Déesses Mères, baptisé aussi des Trois Palais (Tam phu), le plus notable étant le temple de Bac Lê. Les villages des ethnies Tày et Nùng sont également des destinations attrayantes avec leurs modes de vie, leur gastronomie et leurs costumes traditionnels.

Exploration des itinéraires touristiques

Les circuits et points touristiques du géoparc de Lang Son sont en cours de développement, reliant les sites emblématiques de l’histoire évolutive continue de la vie et du culte des Déesses-Mères.

Explorer le monde de Thuong Ngàn (Montagnes et forêts) est un voyage lié à la couleur verte symbolique de la Déesse Mère Thuong Ngàn, qui s’occupe des forêts et des montagnes, principal habitat des diverses minorités ethniques, avec 8 arrêts sur un parcours d’environ 120 km. Cet itinéraire commence au temple de Bac Lê dans le district de Huu Lung, un centre célèbre de pratique du culte des Déesses Mères. Les autres points d’intérêt incluent les vallées calcaires de Dông Lâm, les villages d’accueil des Tày à Huu Liên et le site historique d’Ai Chi Lang.

Le voyage vers le royaume céleste, associé à la couleur rouge de la Déesse Mère Liêu Hanh, comprend 11 arrêts sur un parcours d’environ 130 km. Partant du poste-frontière international de Huu Nghi, ce voyage passe par le temple de la Déesse Mère Dông Dang et suit la route nationale 1B jusqu’à la zone révolutionnaire de Bac Son.

La vie rustique sur terre est un produit touristique associé à la couleur jaune de la Déesse Mère de la Terre. Ce circuit de neuf destinations couvre environ 130 km, partant du district de Bac Son, traversant les villages culturels Tày de Quynh Son, les forêts de cannelle de Van Quan, et le temple sacré de Châu Muoi. Il permet aux visiteurs d’admirer les fossiles marins du Dévonien datant de près de 400 millions d’années.

La découverte du monde aquatique est un circuit associé à la couleur blanche de la Déesse Mère Thoai, qui prend soin des rivières et des eaux, pour la riziculture et la pêche. Cet itinéraire comprend 10 arrêts sur un parcours d’environ 80 km. Partant de la pagode Tam Thanh, il passe par la pagode ancienne de Bac Nga et les montagnes de Mâu Son, qui offrent un climat frais et pur toute l’année. L’observatoire de la dépression de Na Duong, où ont été découverts de nombreux fossiles datant d’environ 40 millions d’années, constitue un point fort de l’itinéraire.

La combinaison de l’histoire naturelle, de la diversité culturelle et des traditions spirituelles fait du géoparc de Lang Son une destination de découverte unique. Il est considéré comme un symbole de développement durable et une célébration de la vitalité de la nature et de la culture.

Actuellement, la province de Lang Son se prépare à une inspection du site par l’UNESCO vers juillet prochain.

Le Vietnam compte actuellement trois géoparcs mondiaux, à savoir le plateau calcaire de Dông Van (reconnu en 2010) dans la province de Hà Giang, le géoparc Non Nuoc Cao Bang (2018) dans la province de Cao Bang et le géoparc de Dak Nông (2020) dans la province de Dak Nông.

