Visite du chef de l'UNHCR à la frontière entre la Syrie et le Liban

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Filippo Grandi, s'est rendu lundi 7 octobre au point de passage de Jdeidet Yabous, à la frontière entre la Syrie et le Liban, a rapporté l'agence de presse syrienne SANA.

"Je suis à la frontière syro-libanaise, où un quart de million de personnes ont traversé depuis le 23 septembre, lorsque les frappes aériennes israéliennes au Liban se sont intensifiées", a déclaré M. Grandi lundi 7 octobre sur X, ajoutant que plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées au Liban.

Il a indiqué que les autorités locales, le Croissant-Rouge syrien, les Nations unies et d'autres partenaires "travaillent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept avec l'UNHCR pour assurer un accueil humain et efficace" aux personnes déplacées arrivant en Syrie.

M. Grandi a également signalé avoir lancé un appel pour 324 millions de dollars américains "afin de répondre aux besoins de toutes les personnes fuyant le Liban vers la Syrie et des familles accueillant un grand nombre d'entre elles".

"Cette crise survient à un moment où des millions de Syriens vivent dans la précarité. L'aide humanitaire et l'assistance au relèvement rapide sont nécessaires de toute urgence", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée de lundi 7 octobre, le journal syrien Al-Watan Online a cité la Direction de l'immigration et des passeports du pays, selon laquelle 91.000 Libanais et 239.000 Syriens sont arrivés en Syrie en provenance du Liban depuis le 23 septembre, date à laquelle l'armée israélienne a commencé à mener des attaques intensives contre le Liban dans le cadre d'une dangereuse escalade avec le Hezbollah.

