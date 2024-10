Kenya

Mobiliser 20 millions d'USD pour un programme de développement

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une réunion consultative avec des partenaires essentiels à Nairobi, capitale du Kenya, le Premier secrétaire du Cabinet et secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Diaspora, Musalia Mudavadi, a déclaré que la mise en oeuvre du Programme holistique de développement des capacités productives (HPCDP) serait une entreprise considérable nécessitant des efforts concertés et une collaboration de différents secteurs.

"À cet égard, nous appelons nos partenaires de développement à avancer des engagements financiers fermes, avec des mesures de suivi à coordonner avec le département concerné", a indiqué M. Mudavadi.

Le HPCDP souligne l'impératif d'une approche de long terme, multi-sectorielle et programmée qui est essentielle pour que le Kenya puisse développer ses ressources productives, ses capacités entrepreneuriales et les liens institutionnels qui permettront au pays de réaliser un développement économique durable, a-t-il observé.

Selon M. Mudavadi, ce programme comporte cinq piliers interconnectés : la diversification économique et l'industrialisation, les infrastructures et l'environnement naturel, les technologies de l'information et de la communication pour une transformation numérique, le développement du secteur privé et la formation des compétences.

Xinhua/VNA/CVN