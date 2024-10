Nations unies

Le Conseil de sécurité affirme son soutien total au chef des Nations unies

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les membres du Conseil de sécurité ont affirmé leur plein soutien au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, à son rôle important et à celui de l'ONU dans son ensemble", a déclaré Pascale Baeriswyl, représentante permanente de la Suisse auprès des Nations unies et présidente du Conseil pour le mois d'octobre, dans un communiqué au nom du Conseil.

La déclaration souligne la nécessité pour tous les États membres de l'ONU d'avoir "une relation productive et efficace" avec le chef de l'ONU, et exhorte les États membres "à s'abstenir de toute action qui porte atteinte à son travail et à celui de son bureau".

"Les membres du Conseil de sécurité ont en outre souligné que toute décision de ne pas dialoguer avec le secrétaire général de l'ONU ou les Nations unies est contre-productive, en particulier dans le contexte de l'escalade des tensions au Moyen-Orient", selon le communiqué.

Dans une déclaration séparée publiée jeudi 3 octobre, Carolyn Rodrigues-Birkett, représentante permanente de la Guyane auprès des Nations Unies, au nom des 10 membres élus du Conseil de sécurité (E10), a déclaré que l'E10 souligne "notre plein soutien au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et au système des Nations Unies".

La déclaration indique que les pays de l'E10 condamnent le "cycle de violence" actuel dans la région et appellent à une cessation immédiate de toutes les hostilités. "Nous appelons également toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit humanitaire international".

"Nous insistons en outre sur le fait qu'une solution diplomatique est la seule voie appropriée pour aller de l'avant et nous exhortons toutes les parties à donner la priorité au dialogue et à la diplomatie et à assurer la protection des civils", ajoute le communiqué.

Mercredi 2 octobre, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "persona non grata" en Israël et lui a interdit d'entrer dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN