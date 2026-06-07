Vinpearl Legendlux, une marque hôtelière 6 étoiles incarnant l’identité vietnamienne

Le 5 juin à Hanoï, Vinpearl a présenté Vinpearl Legendlux, sa nouvelle enseigne d’hôtels ultra‑luxueuse. Destinée aux élites internationales, elle célèbre l’identité vietnamienne et affirme l’ambition de Vinpearl sur le marché mondial du luxe.

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Photo : BTC/CVN

Conçue comme un chef‑d’œuvre hôtelier et un patrimoine vivant au cœur du monde contemporain, Vinpearl Legendlux ambitionne de porter la culture, l’art et le savoir‑vivre vietnamiens aux plus hauts standards de l’hôtellerie mondiale.

Cette "légende du séjour de prestige" s’exprimera à travers une architecture contemporaine et un design intérieur d’exception, où les racines culturelles et la fierté nationale se mêlent à une vision internationale. Les symboles emblématiques de la civilisation vietnamienne seront associés au savoir‑faire artisanal traditionnel, créant des espaces raffinés qui relient passé et présent, nature et modernité.

Au‑delà de l’esthétique, la marque met en avant la philosophie vietnamienne de l’hospitalité : générosité, convivialité et attention aux détails. Chaque séjour sera pensé comme une expérience unique, mêlant nature, culture, gastronomie et âme vietnamienne. Pour garantir exclusivité et intimité, chaque établissement comptera au maximum 250 chambres et un nombre limité de villas d’exception.

Ngô Thi Huong, directrice générale de Vinpearl, a déclaré : "En établissant de nouvelles références d’excellence, Vinpearl Legendlux montrera que le Vietnam ne possède pas seulement des merveilles naturelles, mais qu’il est aussi capable de créer ses propres standards dans le tourisme de luxe, nourris par la richesse de sa culture et sa tradition d’hospitalité. Nous espérons que Vinpearl Legendlux deviendra une véritable carte de visite vivante d’un Vietnam contemporain en plein essor, contribuant à renforcer la place du pays sur la carte mondiale du tourisme".

Le premier projet de la marque sera développé au sein de Vinhomes Hai Vân Bay, un complexe touristique et résidentiel de 512,2 ha situé à Dà Nang. Niché au pied du col de Hải Vân, où se rencontrent la mer, les montagnes et la forêt primaire, au carrefour du circuit patrimonial Huê - Dà Nang - Hôi An (Centre), ce site incarne parfaitement l’esprit patrimonial et l’emplacement d’exception recherchés par Vinpearl Legendlux.

Minh Thu/CVN