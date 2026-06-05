Le rôle clé des médias dans l’essor du tourisme vietnamien à l’ère de l’IA

La transformation numérique et l’intelligence artificielle (IA) ouvrent de nouvelles perspectives au secteur touristique en modifiant profondément les modes de gestion, de promotion et de consommation. Dans ce contexte, la communication touristique n’est plus un simple outil d’accompagnement, mais un facteur essentiel de compétitivité des destinations.

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Ces dernières années, le tourisme vietnamien a retrouvé une forte dynamique de croissance et s’affirme progressivement comme un secteur économique stratégique. Au-delà de sa contribution au développement économique, il participe également au renforcement du rayonnement international du pays. Chaque visiteur étranger découvre non seulement des services touristiques, mais aussi la culture, les habitants et l’image du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, les médias jouent aujourd’hui un rôle dépassant largement celui de simple canal d’information. Ils contribuent à façonner les perceptions, à orienter les tendances, à diffuser les valeurs culturelles et à soutenir le développement économique. Dans le domaine du tourisme, ils constituent un "pont immatériel" reliant les destinations aux voyageurs, les patrimoines culturels aux marchés et l’image du pays à la communauté internationale.

Le responsable a toutefois souligné certaines limites de la communication touristique actuelle : un manque de cohérence dans la promotion, une capacité encore insuffisante à construire des récits différenciants sur les destinations et une coopération parfois superficielle entre médias, entreprises et collectivités locales. Face à ces défis, le recours aux plateformes numériques, à l’IA et aux données ainsi que la création d’un écosystème médiatique intégré apparaissent comme des priorités.

Le directeur général de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a indiqué que les nouvelles tendances du tourisme mondial offrent des opportunités importantes au Vietnam. Les voyageurs privilégient de plus en plus les destinations sûres, durables, authentiques et respectueuses de l’environnement, autant d’atouts dont dispose le pays grâce à ses ressources naturelles, sa diversité culturelle, sa gastronomie et sa stabilité politique.

Les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) font état d’environ 1,8 milliard de voyageurs internationaux d’ici 2030. L’Asie-Pacifique devrait demeurer l’un des principaux moteurs de croissance du secteur, offrant au Vietnam l’occasion de passer du statut de destination abordable à celui de destination d’expériences de qualité.

Photo : VNA/CVN

Les autorités vietnamiennes ont par ailleurs adopté de nombreuses politiques destinées à faire du tourisme un secteur économique de pointe, notamment des stratégies de développement à l’horizon 2030, des programmes de transition numérique et de croissance verte, ainsi que des mesures facilitant l’entrée des visiteurs étrangers, telles que l’élargissement des exemptions de visa et le développement du visa électronique.

Dans ce contexte, les médias jouent un rôle déterminant. Selon Nguyên Trung Khanh, les articles, reportages, vidéos numériques et contenus diffusés sur les réseaux sociaux ont largement contribué à promouvoir l’image d’un Vietnam sûr, accueillant et riche en identité culturelle. Une campagne de communication réussie peut stimuler la demande, inspirer les voyageurs et influencer les tendances du marché.

Les médias participent également à la promotion du tourisme durable, qu’il s’agisse du tourisme vert, du tourisme Net Zéro, du tourisme de bien-être ou du tourisme communautaire. Ils contribuent en outre à lutter contre les fausses informations, à gérer les crises médiatiques et à préserver la réputation de la destination Vietnam.

Cette année, le Vietnam vise 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes domestiques. L’engagement des organes de presse et des acteurs de la communication sera un levier important pour permettre au tourisme vietnamien de poursuivre son essor et de renforcer sa place sur la carte touristique mondiale.

VNA/CVN