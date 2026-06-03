Phu Quôc, l'île où le coucher de soleil et l'amour font bon ménage

L'Agence de presse Yonhap (République de Corée) a publié un article intitulé Phu Quôc - L'île où le coucher de soleil et l'amour se rencontrent , présentant cette destination comme un nouveau paradis asiatique.

>> Les atouts exclusifs qui distinguent Phu Quôc des autres îles

>> Presse thaïlandaise : Phu Quôc, étoile montante du tourisme balnéaire en Asie du Sud-Est

>> Seta, un fil de soie tissant la cuisine cantonaise contemporaine à Phu Quôc

>> La presse américaine encense Phu Quôc, nouvelle perle touristique de l’Asie

Photo : VNA/CVN

Plages tropicales, couchers de soleil flamboyants et sites emblématiques tels que le pont des amoureux y créent une expérience romantique et émouvante pour les touristes étrangers, y compris coréens.

Au milieu de la mer et du ciel du sud de l'île de Phu Quôc, deux amoureux se tiennent aux extrémités opposées du pont, à seulement 30 cm l'un de l'autre. Alors que le soleil rougeoyant disparaît dans l'océan, ils se penchent pour échanger un baiser suspendu dans les airs. Ce moment provoque un bref silence avant d'être salué par les applaudissements et les acclamations des touristes alentour. C'est cette scène qui retient particulièrement l'attention de la presse coréenne lorsqu'elle évoque l'île de Phu Quôc, la nouvelle destination touristique émergente d'Asie, où "le coucher de soleil et l'amour se rencontrent".

Selon l'article de Yonhap, le Pont des Baisers de Phu Quôc (Kiss Bridge) est devenu l'un des nouveaux symboles du tourisme vietnamien. Située au milieu de la mer, cette structure d'environ 16 m de haut se compose de deux branches s'étendant de part et d'autre de l'île sans se toucher, laissant un espace de 30 cm - juste assez pour une poignée de main ou un baiser.

Photo: VNA/CVN

Au coucher du soleil sur l'île de Phu Quôc, quiconque se tient sur ce pont se sent comme le héros d'un film romantique. Les derniers rayons du soleil se reflètent sur la mer d'un bleu profond, créant une lumière rouge-orangée magique que de nombreux touristes coréens qualifient de "plus beau moment d'Asie du Sud-Est".

Plus qu'une simple structure architecturale, le Pont des baisers est devenu un symbole de connexion et d'émotion. Chaque jour, des milliers de visiteurs font la queue dans le seul but d'attendre ces quelques brèves secondes où ils pourront toucher "les 30 cm les plus romantiques du monde".

L’"Île perle", une destination mondiale

Située à l'extrême sud-ouest du Vietnam, l'île de Phu Quôc, province d'An Giang, est depuis longtemps surnommée "l'île perle" grâce à sa nature préservée et à son riche écosystème. L’île, qui s'étend sur environ 50 km du nord au sud, offre des plages de sable fin, des eaux bleu azur et des forêts primaires. Elle fait partie de la réserve mondiale de biosphère d'An Giang, reconnue par l'UNESCO.

Photo: VNA/CVN

D'un paisible village de pêcheurs, Phu Quôc a connu une transformation spectaculaire pour devenir une station balnéaire et un centre événementiel international de premier plan. En particulier, suite à sa sélection pour accueillir le Forum de la coopération économique d’Asie-Pacifique (APEC) 2027, l'île de Phu Quôc entre dans une phase d'investissements massifs et accélérés dans ses infrastructures.

Selon les médias sud-coréens, Phu Quôc est actuellement la "nouvelle étoile du tourisme asiatique", un lieu où la beauté naturelle tropicale se conjugue à un écosystème moderne de loisirs et de villégiature.

Sunset Town - la "Méditerranée" au cœur du Vietnam

Au cœur de cette transformation se trouve “Sunset Town”, un complexe touristique développé par le Sun Group au sud de l'île. Toits de tuiles rouges, fenêtres cintrées, places pavées et bâtiments aux couleurs pastel évoquent les villes côtières méditerranéennes. En flânant dans les ruelles fleuries de bougainvilliers, les visiteurs ont l'impression d'avoir erré dans le Sud de l'Italie ou à Venise.

Photo: VNA/CVN

La tour de l'horloge, haute de 75 m, au cœur de la ville, offre un point de vue idéal pour admirer le coucher de soleil à Phu Quôc. Tandis que le soleil disparaît à l'horizon, la ville se pare de teintes orangées et jaunes éclatantes, créant un spectacle à la fois romantique et digne d'un film.

"Survoler la mer" à bord du plus long téléphérique du monde

L'une des expériences incontournables selon les médias sud-coréens est la traversée de la mer en téléphérique depuis la station d’An Thoi jusqu'à l'île de Hon Thom. Ce téléphérique de près de 8 km emmène les visiteurs survoler l'archipel d'An Thoi, composé de dizaines d'îles, grandes et petites, nichées dans des eaux turquoise.

Vue d'en haut, Sunset Town ressemble à un tableau méditerranéen miniature sur la côte tropicale. De nombreux touristes sud-coréens décrivent ce moment comme "la confirmation que leur voyage à Phu Quôc était une excellente idée". À Hon Thom, les visiteurs peuvent profiter d'un immense parc aquatique, d'attractions à sensations fortes, de restaurants en bord de mer et d'une ambiance festive qui dure jour et nuit.

VNA/CVN

Si Phu Quôc offre le jour la beauté paisible d'un paradis balnéaire, la nuit venue, l'"île perle" vibre comme lors d'un festival qui ne dort jamais. Les spectacles multimédias en mer, tels que la Symphonie de la Mer et le Baiser de la Mer (Symphony of the Sea ou Kiss of the Sea), deviennent une nouvelle spécialité touristique de Phu Quôc. Des scènes flottantes sur l'océan combinent eau, lumières, lasers, flyboards et feux d'artifice pour créer une expérience visuelle que de nombreux journaux coréens ont qualifiée de "spectacle de niveau international".

Après le spectacle, la place centrale vibre au son de la musique de rue. Les tubes K-pop comme Gangnam Style et Apartment résonnent parmi des milliers de touristes internationaux, transformant Sunset Town en un véritable festival mondial sur la plage.

Destination de choix pour les touristes sud-coréens

Contrairement à sa vie nocturne trépidante, Phu Quôc offre un tout autre visage le matin. Au Premier Village Phu Quoc Resort de Mui Ông Dôi, où l'on peut admirer le lever et le coucher du soleil, les clients se réveillent au chant des oiseaux et au clapotis des vagues. Pieds nus sur le sable fin, bercés par le balancement des palmiers, dans cet espace paisible entre mer et forêt, ils profitent d'une sensation de bien-être incomparable.

Photo: VNA/CVN

De nombreux touristes sud-coréens qualifient Phu Quôc de "thérapie de ressourcement mental", un lieu où l'on peut s'évader temporairement du tumulte de la vie citadine et retrouver l'équilibre. Parallèlement au développement important des infrastructures touristiques, la liaison aérienne entre la République de Corée et Phu Quôc est devenue de plus en plus facile. Les vols directs depuis l'aéroport international d'Incheon raccourcissent considérablement le temps de trajet, faisant de l'île une nouvelle destination de vacances prisée des touristes sud-coréens, au détriment de destinations plus populaires comme Phuket ou Bali.

Aux yeux des médias sud-coréens, Phu Quôc est bien plus qu'une simple plage paradisiaque. C'est un lieu où se mêlent nature tropicale, divertissements modernes, moments romantiques et sérénité. Une île où l'on vient non seulement pour le tourisme, mais aussi pour vivre un bonheur complet, un véritable éveil des sens.

Tân Dat/CVN