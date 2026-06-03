Hanoï

Cultra Taproom, l’adresse hanoïenne où le chèo accompagne les repas

Au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, un restaurant installé dans une ancienne maison centenaire attire les clients grâce à ses repas accompagnés de spectacles de chèo .

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Une entrée originale propice aux "check-in"

Photo : Lê Phuong Anh/dantri.com.vn/CVN

Situé dans la rue Hàng Da, le restaurant Cultra Taproom séduit les visiteurs par son entrée évoquant une petite ruelle. Ce décor, composé de deux murs blancs, est devenu un lieu de "check-in" très apprécié.

Le restaurant a été aménagé dans une ancienne maison vieille de plus de 100 ans. Lors de sa restauration, le propriétaire a choisi de conserver presque intacte l’architecture d’origine tout en y intégrant des éléments de décoration modernes.

Ce qui fait surtout la renommée de l’établissement, ce sont les spectacles de chèo (théâtre populaire vietnamien) offerts aux clients. Ici, pas de scène officielle ni de programme fixe : les airs de chèo résonnent naturellement dans l’ambiance du dîner.

Photo : Lê Phuong Anh/dantri.com.vn/CVN

"Ce qui m’intéresse le plus, c’est l’espace du restaurant et les airs de chèo", a souligné Hà My (née en 2002), qui s’y est déjà rendue à deux reprises. "La musique traditionnelle rend le repas plus paisible et plus intéressant", a-t-elle confié. Elle note toutefois que "le restaurant est assez sombre et qu’il faut réserver sa table à l’avance".

D’autres formes de musique traditionnelle vietnamienne, comme le ca trù (art musical savant vietnamien mêlant poésie, chant et accompagnement instrumental) ou le hat xâm (chant des aveugles), sont également proposées afin de diversifier l’expérience des clients.

Plusieurs éléments ont aussi été conçus pour favoriser l’interaction. Par exemple, les plateaux en bois servant les boissons prennent la forme d’un échiquier, permettant aux clients de se divertir tout en dégustant leurs consommations.

"J’ai choisi ce restaurant après avoir été séduite par les murs blancs de l’entrée. Ce décor me donne l’impression d’être loin des rues animées", a partagé Frederich, une touriste danoise. "J’ai également été étonnée par l’architecture du restaurant : une ancienne maison associée à une décoration moderne. Dans cet espace, je peux découvrir la culture vietnamienne de manière naturelle".

Des tables avec vue sur les toits de Hanoï

Photo : Lê Phuong Anh/dantri.com.vn/CVN

Outre les tables situées à l’intérieur, le restaurant dispose d’un autre espace particulièrement apprécié : des tables installées près du toit, au 4e étage. Les clients peuvent y savourer leurs boissons tout en admirant la beauté nocturne de la ville.

Cet espace est très prisé pour prendre de belles photos ou profiter d’un moment de détente. Des places sur les balcons sont également disponibles.

Photo : Lê Phuong Anh/dantri.com.vn/CVN

Le menu du restaurant privilégie une alliance entre traditions et modernité. Cette combinaison permet de satisfaire aussi bien les jeunes clients vietnamiens que les visiteurs étrangers. La dépense moyenne s’élève entre 300.000 et 450.000 dôngs par personne.

"Les plats sont délicieux et les prix raisonnables. La présentation des plats est également magnifique. L’espace du restaurant me procure une sensation très agréable. En conclusion, je reviendrai certainement ici", a affirmé Khanh Linh (née en 2002).

Vân Anh/CVN