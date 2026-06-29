Hôpital Bach Mai à Ninh Binh : deux patients sauvés dès le premier jour d’activité

Le Centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) de l’hôpital Bach Mai, antenne de Ninh Binh, a pris en charge avec succès deux patients victimes d’AVC dès sa journée d’ouverture.

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Photo : VNA/CVN

Dès l’admission des deux patients dans le nouvel établissement de l’hôpital Bach Mai à Ninh Binh, le 26 juin, l’équipe médicale dirigée par le Dr.Vuong Xuân Trung a immédiatement déclenché le protocole d’urgence AVC.

Le premier patient, un homme de 72 ans originaire de Dông Van, à Ninh Binh, a été admis pour des troubles de l’élocution et une hémiplégie. Les examens d’imagerie ont confirmé un AVC ischémique aigu provoqué par l’occlusion de l’artère cérébrale moyenne gauche.

Vingt-cinq minutes seulement après son admission, les médecins ont procédé à une thrombolyse intraveineuse. Quinze minutes plus tard, en collaboration avec le service de radiologie interventionnelle, ils ont réalisé une thrombectomie mécanique par voie fémorale. Grâce à cette intervention rapide, l’état du patient s’est nettement amélioré, notamment concernant la paralysie et les troubles de la parole.

Le second cas concernait un homme de 65 ans originaire de Liêm Ha, dans la province de Ninh Binh, victime d’un AVC au réveil, avec une faiblesse d’un côté du corps et des troubles de la parole. Ce type d’AVC rend difficile la détermination précise de l’heure de début des symptômes, ce qui peut compliquer la prise en charge.

Pour surmonter cette difficulté, les médecins ont réalisé une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale en appliquant les critères de discordance DWI/FLAIR afin d’identifier les zones cérébrales encore susceptibles de récupérer. Après avoir confirmé l’éligibilité du patient au traitement, l’équipe a administré une thrombolyse seulement 25 minutes après son admission. À la suite de cette intervention d’urgence, ses capacités motrices et son élocution se sont nettement améliorées.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr. Trung, le facteur déterminant dans le succès de ces deux interventions réside dans la rapidité avec laquelle les familles ont conduit les patients à l’hôpital dès l’apparition des premiers signes.

Le Professeur-Docteur Mai Duy Tôn, directeur du Centre des AVC, a expliqué que chaque minute d’obstruction d’un vaisseau sanguin cérébral entraîne la destruction de millions de cellules nerveuses. Le fait que l’établissement de Ninh Binh ait réduit le délai d’administration des médicaments thrombolytiques à 25 minutes et réalisé la thrombectomie en 40 minutes témoigne de l’efficacité de l’organisation des urgences.

L’utilisation de l’IRM a également permis d’offrir une possibilité de traitement à des patients victimes d’un AVC au réveil, un profil souvent plus difficile à prendre en charge.

Évaluant cette avancée majeure, le Professeur associé-Docteur Dao Xuân Co, directeur de l’hôpital Bach Mai, a affirmé que le traitement réussi de deux patients dès le premier jour d’activité démontre que les habitants de Ninh Binh et des régions voisines peuvent désormais accéder localement à des soins spécialisés contre les AVC, sans devoir être transférés à Hanoï.

Selon le Professeur associé-Docteur Dao Xuân Co, l’ouverture de cet établissement à Ninh Binh vise à rapprocher de la population des spécialités médicales de pointe telles que la prise en charge des AVC, la cardiologie, les soins intensifs, la chirurgie et l’imagerie diagnostique de haute qualité.

"En réduisant les distances géographiques, nous préservons un temps précieux pour les patients. C’est un facteur déterminant pour réduire la mortalité, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie après le traitement", a-t-il déclaré.

Un total de 1.500 patients accueillis le jour de l'ouverture

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’hôpital Bach Mai, antenne de Ninh Binh, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a salué la préparation minutieuse de l’établissement, l’organisation réussie de la cérémonie ainsi que la mise en service simultanée des prestations médicales destinées à la population.

Le Professeur associé-Docteur Dao Xuân Co a déclaré que l’ouverture de cette antenne à Ninh Binh permettra aux habitants d’accéder plus rapidement à des services médicaux spécialisés, à des techniques modernes et à des experts de haut niveau, sans avoir à se déplacer jusqu’à Hanoï.

Selon la direction de l’hôpital, l’établissement de Ninh Binh dispose d’équipements modernes et complets ainsi que d’une équipe d’experts qualifiés directement impliqués dans les consultations et les traitements. La qualité des services médicaux proposés devrait être équivalente, voire supérieure, à celle du site principal de Hanoï.

"Nous ne construisons pas un nouvel hôpital indépendant. L’hôpital Bach Mai de Hanoï et celui de Ninh Binh forment une seule et même entité en matière d’expertise, de gestion, de qualité des soins et de culture de service. L’hôpital Bach Mai de Ninh Binh repose sur trois piliers stratégiques : la mise en place d’un système de santé de haute qualité ; le développement de ressources humaines médicales hautement qualifiées ; et la promotion de la science, des technologies, de la transformation numérique et de l’innovation dans le secteur de la santé", a souligné le Professeur associé-Docteur Dào Xuân Co.

Ainsi, les patients pris en charge à Ninh Binh bénéficieront du même réseau d’experts, des mêmes procédures techniques, des mêmes normes de qualité et de la même approche centrée sur le patient.

L’équipe de Professeurs, Professeurs associés, docteurs, médecins et spécialistes de l’hôpital Bach Mai de Hanoï participera directement aux consultations, aux traitements, à la formation du personnel et aux transferts de technologies médicales au sein de l’établissement de Ninh Binh.

À 6h00, Nguyên Van Ngoc (80 ans, commune de Tân Thanh, Ninh Binh) s’est rendu à vélo à l’hôpital Bach Mai de Ninh Binh pour une consultation.

"C’est facile d’accès, moins coûteux, et je suis rassuré de pouvoir consulter un médecin de Bach Mai", a-t-il déclaré.

"Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avant même l’ouverture de ce deuxième établissement de Bach Mai, j’ai moi-même bénéficié de deux consultations gratuites. Nous espérions depuis longtemps que le gouvernement accélère l’ouverture de cet hôpital afin de pouvoir nous faire soigner plus près de chez nous, réduire les frais de déplacement et simplifier la vie de la population", a ajouté M. Ngoc.

Il a exprimé sa joie de pouvoir consulter des "médecins de Bach Mai" directement à Ninh Binh. Son petit-fils lui avait proposé de l’accompagner le matin, mais impatient, il a préféré parcourir seul les 8 km à vélo.

"C’est très pratique et facile d’accès. Avant, lorsque j’allais à l’hôpital Bach Mai pour mes consultations, mes enfants et mes petits-enfants devaient m’accompagner. Maintenant, je peux venir seul, ce qui est beaucoup plus agréable. L’hôpital est grand et moderne, et voir les professeurs et les médecins est très rassurant", a-t-il confié.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Nguyên Bao Trân, habitante de Ninh Binh, a emmené son enfant pour un suivi de son asthme au sein du deuxième établissement de Bach Mai.

"Avant, mon enfant devait se rendre à Hanoï pour ses consultations de suivi. Maintenant que les médecins de Bach Mai sont présents ici, c’est beaucoup plus pratique. Je peux l’accompagner moi-même à moto. Les médecins se relaient dans cet établissement, ce qui permet de poursuivre le suivi médical dans de bonnes conditions", a-t-elle expliqué.

Trân Van Yêm (71 ans, commune de Hai Ninh, Ninh Binh) s’est également réjoui de pouvoir consulter des médecins de Bach Mai près de chez lui. Il a quitté son domicile à 3h30 du matin et est arrivé à l’hôpital à 5h10.

Traité pour un mésothéliome métastatique à un stade avancé, il avait été transféré depuis l’hôpital général provincial de Nam Đinh vers le nouvel établissement de Bach Mai.

"Je me rendais à l’hôpital Bach Mai il y a de nombreuses années. Maintenant qu’il existe un établissement ici, les déplacements sont beaucoup plus simples", a-t-il témoigné.

Par ailleurs, Pham Thi Huê, originaire de la commune d'Y Yên, dans la province de Ninh Binh, a appris à la télévision l’ouverture du deuxième établissement de Bach Mai et a décidé de s’y rendre dès 4h00 du matin pour effectuer un bilan de santé.

Elle a réalisé un bilan général comprenant notamment des analyses sanguines, un examen cardiovasculaire, un examen musculo-squelettique et une radiographie. "L’hôpital est très beau, propre et spacieux", a-t-elle déclaré.

Hoàng Van Minh, originaire de la commune de Dông Thinh, dans la province de Ninh Binh, est suivi pour un cancer à l’hôpital Bach Mai. Auparavant, chaque rendez-vous médical nécessitait un déplacement à Hanoï, long et fatigant.

"Cette fois-ci, j’ai pu être examiné dès le jour d’ouverture de l’antenne de Ninh Binh par un médecin spécialisé du Centre de médecine nucléaire et d’oncologie, ce qui m’a beaucoup rassuré. L’hôpital est spacieux, équipé de technologies modernes et le temps d’attente était court. Désormais, disposer d’un établissement médical de haut niveau près de chez nous nous évite de longs déplacements", a-t-il confié.

Nguyên Tùng/CVN