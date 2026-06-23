Une fillette née en situation de prématurité extrême sauvée à Dà Nang

Le 23 juin, l’Hôpital de la femme et de l’enfant de Dà Nang a annoncé avoir sauvé une fillette née extrêmement prématurée d’un couple de touristes singapouriens. Après plus de trois mois de soins intensifs, le nourrisson a pu quitter l’hôpital en bonne santé avec un poids de 2.655 grammes.

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La mère, de nationalité singapourienne, avait été admise le 16 mars à 25 semaines et 4 jours de grossesse pour une prééclampsie sévère, associée à un épanchement poly-séreux, une hyponatrémie et une suspicion d’insuffisance cardiaque. Le couple séjournait à Dà Nang et prévoyait de regagner Singapour pour l’accouchement. Toutefois, des complications sont survenues avant le vol de retour, nécessitant une hospitalisation d’urgence.

Photo : VNA/CVN

Les médecins ont d’abord tenté de prolonger la grossesse grâce à un traitement intensif. Toutefois, après près de deux semaines, des signes de souffrance fœtale sévère sont apparus, conduisant à la réalisation d’une césarienne d’urgence le 27 mars afin de préserver la vie de la mère et de l’enfant.

La fillette est née à 27 semaines et un jour de grossesse, avec un poids de seulement 720 grammes. Elle a immédiatement été admise en unité de soins intensifs néonatals (NICU), où elle a bénéficié d’une assistance respiratoire et de soins spécialisés.

Selon les médecins, les nouveau-nés en situation de prématurité extrême sont exposés à de nombreuses complications graves, notamment des détresses respiratoires, des infections, des hémorragies cérébrales ou encore des troubles digestifs.

Au cours de ses 87 jours d’hospitalisation, le nourrisson a bénéficié de soins intensifs spécialisés. Après avoir franchi la phase critique, il a pu être sevré de la ventilation mécanique puis placé sous assistance respiratoire non invasive. L’alimentation au lait maternel a été étroitement surveillée afin de favoriser sa croissance et de limiter les complications digestives.

Les examens ont montré une évolution favorable, sans hémorragie intraventriculaire ni complication ophtalmologique grave. Le bébé a ensuite bénéficié de la méthode kangourou (contact peau à peau) et de l’apprentissage de l’allaitement.

La fillette a quitté l’hôpital le 22 juin, avec un âge gestationnel corrigé de 39 semaines et un poids de 2.655 grammes. Avant de rentrer à Singapour, son père a adressé une lettre de remerciement à l’équipe médicale, exprimant sa profonde gratitude pour son dévouement et son professionnalisme.

Selon l’hôpital, ce cas illustre l’efficacité de la coordination entre les équipes d’obstétrique et de néonatologie dans la prise en charge des naissances extrêmement prématurées, ainsi que les progrès réalisés par le Vietnam dans le domaine des soins intensifs néonataux.

VNA/CVN