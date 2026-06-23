Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération médicale

L’Hôpital militaire central 108 et la Faculté de médecine de l’Université Toho du Japon ont signé, lundi 22 juin à Tokyo, un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération et à concrétiser les engagements pris par les dirigeants des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Aux termes de ce protocole d’accord, les deux parties renforceront les programmes d’échanges d’enseignants et d’étudiants, mèneront des projets de recherche conjoints, organiseront des conférences spécialisées et développeront le partage d’informations académiques ainsi que les échanges de connaissances et de technologies médicales de pointe.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le général de division et professeur Lê Huu Song, directeur de l’Hôpital militaire central 108, a souligné que le document constituait l’aboutissement d’un processus de coopération déjà engagé entre les deux établissements à travers des activités d’échanges universitaires, de consultations spécialisées, de recherche scientifique et de formation du personnel de santé.

Selon lui, ce nouveau cadre permettra d’élargir les programmes d’échanges académiques et scientifiques tout en favorisant l’accès aux avancées médicales les plus récentes. Il a également estimé que la coopération dans le secteur de la santé contribuait concrètement au renforcement des relations d’amitié et de la confiance entre le Vietnam et le Japon dans le cadre de leur partenariat stratégique global.

De son côté, le professeur Yoshimori Watanabe, président de l’Université Toho, a indiqué que son établissement souhaitait, à travers cette coopération institutionnalisée, approfondir ses relations avec les partenaires vietnamiens, notamment dans les domaines de la médecine, de la formation des ressources humaines et des échanges professionnels. Il s’est déclaré convaincu que cette coopération irait au-delà d’un simple protocole d’accord pour produire des résultats concrets dans les domaines des soins, de la recherche ainsi que de la formation des médecins et du personnel de santé.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a pour sa part souligné que cette signature illustrait la volonté des deux pays de traduire en actions concrètes les orientations définies au plus haut niveau. Il a estimé que les programmes de coopération entre les principaux établissements médicaux et universitaires des deux pays constituaient un moteur important du développement des relations bilatérales.

Les deux institutions entretiennent des relations de coopération depuis 2024. Dans ce cadre, la Faculté de médecine de l’Université Toho a dépêché à plusieurs reprises des professeurs et experts auprès de l’Hôpital militaire central 108 pour participer à des activités de formation, à l’organisation de conférences scientifiques et à l’amélioration de la prise en charge des patients.

L’Hôpital militaire central 108 est l’un des établissements médicaux les plus importants du Vietnam. Classé parmi les hôpitaux de catégorie spéciale, il constitue à la fois un centre de soins spécialisés, de recherche scientifique et de formation postuniversitaire de premier plan.

Fondée en 1925, l’Université Toho figure parmi les établissements japonais réputés dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, des sciences infirmières, des sciences naturelles et des sciences de la santé. Elle dispose d’un réseau d’hôpitaux et de cliniques affiliés.

Forts de leur expertise en matière d’enseignement, de recherche et de pratique clinique, les deux établissements entendent faire de cette coopération un levier de développement des échanges professionnels dans le secteur de la santé, tout en contribuant au renforcement durable des relations entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN