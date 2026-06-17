Vingroup figure parmi les 30 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est

Le 17 juin, Vingroup a annoncé se classer au 26 e rang du classement «Fortune Southeast Asia 50», qui recense les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est.

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Photo : VNA/CVN

Le groupe vietnamien gagne ainsi 11 places par rapport à 2025, où il occupait le 37e rang, et 19 places par rapport à 2024, lorsqu’il se situait à la 45e place. Il conserve ainsi sa position de premier groupe du secteur privé vietnamien dans ce classement.

Cette progression continue sur deux années consécutives reflète l’envergure, la compétitivité et la dynamique de croissance durable de Vingroup. Elle témoigne également du renforcement de sa présence parmi les principales entreprises de la région.

Il s’agit de la troisième édition du classement «Fortune Southeast Asia 500», publié par le magazine Fortune. La liste est établie sur la base du chiffre d’affaires des entreprises issues de sept pays d’Asie du Sud-Est : le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines et le Cambodge.

L’édition 2026 met à l’honneur les entreprises capables de tirer parti de l’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la croissance de secteurs de pointe tels que les véhicules électriques et l’intelligence artificielle.

Vingroup est actuellement présent dans de nombreux domaines, notamment la technologie, l’industrie, le commerce, les services, les infrastructures, les énergies vertes, la culture et les activités sociales et caritatives.

Au-delà de la taille de ses actifs, le groupe est reconnu pour la solidité de ses indicateurs financiers et l’efficacité de ses activités. Selon les données publiées par Fortune, Vingroup a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 12,76 milliards de dollars, en hausse de 69,1% par rapport à celui pris en compte dans le classement de l’année précédente. Son bénéfice s’est établi à 436,5 millions de dollars, tandis que le total de ses actifs a atteint 42,536 milliards de dollars.

VNA/CVN