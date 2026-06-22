Un hôpital de campagne vietnamien agit pour la santé des enfants sud-soudanais

En réponse à un appel de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) visant à soutenir les efforts communautaires de lutte contre le choléra et Ebola, l’hôpital de campagne vietnamien de niveau 2 a fait don de fournitures médicales et a organisé une formation à la prévention des maladies à destination des enseignants et des élèves de l’école primaire Sunshine de Bentiu.

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Photo : Tiên Phuc/VNA/CVN

Cette activité a également marqué la Journée de l’enfant africain (16 juin), célébrée cette année sous le thème "Garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour chaque enfant en Afrique". Elle a été menée avec la participation de l’unité du génie pakistanaise et des forces terrestres mongoles déployées au sein de la mission de maintien de la paix des Nations unies.

Plus de 500 kits cadeaux, comprenant des cahiers, des stylos et d’autres fournitures scolaires, ont été offerts aux enseignants et aux élèves de l’école. L’hôpital a également fait don de gel hydroalcoolique afin d’améliorer les conditions d’hygiène et de contribuer à réduire les risques de transmission de maladies au sein de l’établissement.

Tout au long du programme, les médecins et le personnel médical de l’hôpital de campagne vietnamien, en collaboration avec les unités participantes, ont dispensé aux élèves des formations pratiques sur le lavage des mains, l’hygiène personnelle et l’assainissement de l’environnement, ainsi que sur la reconnaissance des premiers symptômes du choléra, d’Ebola et d’autres maladies infectieuses courantes.

Face à la faiblesse des ressources sanitaires locales, les organisateurs ont souligné l’importance de ces mesures préventives de base pour la protection de la santé publique.

L’un des points forts du programme a été le don d’une armoire à pharmacie scolaire, préparée par le personnel de l’hôpital, permettant aux enseignants de prodiguer les premiers soins aux élèves sur le campus. Le personnel médical a également formé les enseignants à identifier les blessures courantes, à utiliser correctement les médicaments et le matériel médical, et à effectuer les gestes de premiers secours essentiels avant le transfert des patients vers les structures de soins.

Gabriel Galuak, directeur adjoint de l’école primaire Sunshine, a déclaré que l’établissement manquait auparavant même de matériel de premiers secours de base. Il s’est dit ravi de recevoir l’armoire à pharmacie, soulignant son importance capitale pour les élèves.

En plus des activités d’éducation sanitaire, les membres de l’hôpital ont aidé à réparer plusieurs installations scolaires et ont conçu et donné 40 affiches éducatives sur l’hygiène personnelle, les soins de santé et la prévention des maladies infectieuses pour une utilisation à long terme dans l’enseignement et l’apprentissage.

VNA/CVN