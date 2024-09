Vingroup scelle sa coopération avec Warner Music Group et Indochina Productions

Le conglomérat vietnamien Vingroup a signé le 25 septembre un protocole d’accord (MoU) avec deux grandes entreprises américaines - Warner Music Group et Indochina Productions - dans les domaines de la musique et du cinéma.

>> Pham Nhât Vuong investit près d'un milliard d’USD dans VinFast

>> Vingroup : don de 250 milliards de dôngs pour les victimes du typhon Yagi

>> Six marques du Vingroup figurent dans le top 100 des plus valorisées au Vietnam

Photo : Vingroup/CVN

La cérémonie de signature s’est déroulée dans le cadre du programme de promotion du tourisme et du cinéma au Vietnam organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme à Hollywood, en Californie.

Selon l’accord, Vingroup coopérera aux côtés de Warner Music Group et d’Indochina Productions pour promouvoir des produits stratégiques et faire découvrir la culture vietnamienne à des amis internationaux à travers des films, des concerts de musique et des vidéos.

Par le biais du protocole d’accord, les deux parties travailleront en étroite collaboration pour faire du Vietnam une destination de premier plan pour les cinéastes et les producteurs de vidéoclips internationaux.

Plus précisément, Vingroup s’engage pleinement à soutenir les projets de Warner Music Group et d’Indochina Productions qui seront mis en œuvre dans des lieux au sein de l’écosystème du groupe, notamment les complexes hôteliers Vinpearl et les parcs d’attractions VinWonders.

En outre, le groupe fournira aux deux partenaires des véhicules électriques de VinFast pour les utiliser dans leurs projets musicaux et cinématographiques dans le pays.

Le partenariat créera un lieu pour que les plus grandes stars de la musique du monde, sous la direction de Warner Music Group, participent au 8Wonder International Music Festival et à d’autres événements musicaux organisés par Vinpearl.

Lisa Nguyen, PDG de Warner Music Vietnam, a souligné que le Vietnam possède de magnifiques paysages naturels et a un grand potentiel pour devenir un lieu idéal pour le tournage et l’organisation de festivals de musique.

Par ailleurs, Nicholas Simon, directeur général d’Indochina Productions, a révélé que la société a fait venir une équipe de tournage de Kong : Skull Island au Vietnam, notant qu’avec le soutien de Vingroup, le pays deviendrait le lieu de tournage de nombreux blockbusters internationaux à l’avenir.

Ngô Thi Huong, représentante de Vingroup, a déclaré que le partenariat avec Warner Music et Indochina Productions a offert une excellente opportunité de présenter la culture et le tourisme vietnamiens, ainsi que la marque et les produits de Vingroup à l’échelle mondiale, rapprochant ainsi les artistes et les équipes de tournage de renommée internationale du public vietnamien.

VOV/VNA/CVN