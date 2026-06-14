Vietjet relie Hô Chi Minh-Ville à Colombo et multiplie les offres estivales

Le 12 juin, à l’occasion du lancement de sa nouvelle liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo (Sri Lanka), dont l’exploitation débutera le 18 août prochain, Vietjet propose 40.000 billets en classe Eco à partir de zéro dông (hors taxes et frais) exclusivement sur les vols reliant le Vietnam au Sri Lanka et à l’Inde.

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Photo : VJ/CVN

Ainsi, du 15 juin 2026 à 00h00 au 21 juin 2026 à 23h00 (GMT+7), les passagers qui saisiront le code promotionnel "FLYVIETJET " dans le champ prévu à cet effet bénéficieront de billets en classe Eco à partir de zéro dông (hors taxes et frais). Par ailleurs, le code "FLYVJ" permettra de bénéficier d’une réduction de 20% sur les billets des classes Deluxe, SkyBoss et Business. Les dates de voyage concernées vont du 18 août 2026 au 31 mars 2027 (selon conditions applicables).

La nouvelle liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo sera opérée à raison de trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Les vols partiront de l’aéroport de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) à 18h15 (heure locale) pour arriver à l’aéroport international Bandaranaike de Colombo à 21h50 (heure locale). Au retour, les vols décolleront de Colombo à 23h00 et atterriront à Hô Chi Minh-Ville à 5h55 le lendemain.

Hô Chi Minh-Ville, principal centre économique, culturel et touristique du Vietnam, séduit par son mélange d’histoire et de modernité. La ville abrite de nombreux monuments architecturaux remarquables, des centres commerciaux modernes ainsi qu’une offre de loisirs variée. Elle est également réputée pour sa gastronomie riche et diversifiée, avec des spécialités emblématiques comme le riz brisé de Saïgon, le bánh mì ou encore le hủ tiếu Nam Vang.

Photo : VJ/CVN

De son côté, Colombo, capitale économique du Sri Lanka, attire les visiteurs par son patrimoine culturel, son architecture traditionnelle et son dynamisme urbain. Connue pour ses quartiers commerçants et sa cuisine aux influences sud-asiatiques, la ville constitue également un point de départ idéal pour découvrir les plages, les plantations de thé, les sites classés au patrimoine mondial et les paysages naturels du pays.

Des billets promotionnels pour l’été

Vietjet annonce également une promotion estivale avec une réduction de 20% sur les billets des classes Deluxe, SkyBoss et Business sur l’ensemble de son réseau national et international.

Photo : VJ/CVN

Les passagers réservant leurs billets sur le site officiel de Vietjet ou via l’application mobile de la compagnie jusqu’au 31 août 2026 à 23h00 (GMT+7) pourront bénéficier d’une remise de 20% sur les billets SkyBoss et Business des vols intérieurs en utilisant le code VJD20. Pour les vols internationaux, le code VJIN20 donnera accès à une réduction de 20% sur les billets Deluxe, SkyBoss et Business (hors taxes et frais).

Afin de répondre à la forte demande de déplacements pendant la saison estivale, Vietjet a augmenté de plus de 30% sa capacité sur les vols intérieurs par rapport au mois précédent. La compagnie a notamment ajouté des vols supplémentaires reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à plusieurs destinations touristiques prisées telles que Da Nang, Nha Trang, Phu Quôc, Quy Nhon, Tuy Hoa et Kuala Lumpur (Malaisie).

Photo: VJ/CVN

Vietjet a également renforcé ses ressources opérationnelles, développé sa flotte et mobilisé davantage de personnel afin d’améliorer les services en libre-service dans les aéroports de Tân Son Nhât et de Nôi Bài. La compagnie poursuit parallèlement le déploiement de technologies avancées dans ses opérations afin de garantir la qualité de ses services pendant les périodes de forte affluence.

Durant l’été 2026, les passagers voyageant avec Vietjet pourront recevoir un coffret cadeau exclusif aux couleurs de leur équipe de football et profiter d’une réduction allant jusqu’à 30% sur la précommande du menu spécial "Hattrick et Penalty". Chaque vol proposera également des animations originales et des expériences inédites à bord.

Pour plus d’informations, consultez le site de Vietjet.

Tân Dat/CVN