GreenNode, première entreprise "haute technologie" certifiée à Hô Chi Minh-Ville

GreenNode, fournisseur de solutions d’IA Cloud haute performance, filiale du groupe VNG, est devenue la première entreprise à obtenir la certification d’"entreprise de haute technologie" délivrée par Hô Chi Minh-Ville. Une distinction qui confirme l’ambition de la ville de développer un écosystème technologique de pointe.

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Photo : Trân Quynh/CVN

Cette certification lui a été remise le 12 juin, à l’occasion d’une conférence organisée par le Service municipal des sciences et des technologies sur les conditions de reconnaissance des entreprises scientifiques et technologiques ainsi que des entreprises de haute technologie. GreenNode est la première société à recevoir cette distinction depuis le transfert de cette compétence aux autorités locales, en octobre 2025.

Selon Nguyên Hoàng Bao Trân, directrice adjointe du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, la métropole compte actuellement plus de 2.000 entreprises disposant du potentiel nécessaire pour évoluer vers le statut d’entreprise scientifique et technologique ou d’entreprise de haute technologie. Parmi elles, environ 150 remplissent déjà les conditions administratives requises pour déposer un dossier.

Valable pendant cinq ans, cette certification est accordée à l’issue d’un processus d’évaluation indépendant. Parmi les critères exigés figurent notamment une part d’au moins 70% du chiffre d’affaires provenant de produits de haute technologie, ainsi qu’un investissement en recherche et développement représentant entre 0,5% et 2% du chiffre d’affaires, selon la taille de l’entreprise.

D’autres critères portent également sur la situation financière, les performances environnementales et la proportion de salariés titulaires d’un diplôme universitaire ou équivalent. Selon les autorités, ces exigences impliquent la mise en place d’une stratégie de développement clairement définie dès la création de l’entreprise.

Fondée en 2023 au sein du groupe VNG, GreenNode fournit des infrastructures d’IA Cloud haute performance destinées aux entreprises numériques. La société compte aujourd’hui plus de 1.000 clients au Vietnam, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et au Moyen-O

Photo : VNA/CVN

Son écosystème technologique comprend des infrastructures d’IA Cloud à haute capacité de calcul, une plateforme d’intelligence artificielle, les solutions AgentBase et AI Gateway, des outils de traitement intelligent des documents, un grand modèle de langage vietnamien open source ainsi que la plateforme GreenMind. En 2024, l’entreprise a également mis en service une infrastructure d’IA Cloud à Bangkok, en Thaïlande.

Selon GreenNode, 96,8% de son chiffre d’affaires proviennent actuellement de produits de haute technologie, tandis que 97,5% de ses effectifs sont titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur. Son centre de données répond par ailleurs à la norme internationale Tier III de l’Uptime Institute, avec un indice d’efficacité énergétique (PUE) de 1,5, satisfaisant ainsi aux critères requis pour l’obtention de la certification municipale.

Pour Vu Thanh Tùng, directeur général de GreenNode, cette reconnaissance constitue "une source de motivation supplémentaire pour poursuivre les investissements à long terme dans l’intelligence artificielle, les infrastructures cloud souveraines et la formation de la prochaine génération d’ingénieurs de haute technologie du Vietnam".

Luu Quy – Câm Sa/CVN