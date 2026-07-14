Green SM remporte un double sacre aux HR Asia Awards 2026

Green SM a été récompensée lors des HR Asia Awards 2026 en remportant deux distinctions prestigieuses : "Best Companies to Work for in Asia - Vietnam" et "Technology Empowerment Award". Ces prix saluent une politique de ressources humaines centrée sur l'humain, fondée sur l'innovation technologique et la valorisation des talents.

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Les HR Asia Awards figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses d'Asie dans le domaine des ressources humaines. Ils récompensent chaque année les entreprises offrant un environnement de travail exemplaire et mettant en œuvre une stratégie durable de développement des talents. Le programme repose sur le modèle d'évaluation TEAM (Total Engagement Assessment Model), qui mesure l'engagement, la confiance et l'expérience des collaborateurs à partir d'une base de référence de plus de 2,5 millions de salariés issus de plus de 20.000 organisations en Asie.

Selon l'enquête indépendante réalisée dans le cadre des HR Asia Awards 2026, Green SM a obtenu des résultats nettement supérieurs à la moyenne du marché dans la catégorie "Best Companies to Work for in Asia", notamment pour l'utilisation des technologies au travail (4,8/5), la qualité de l'environnement professionnel (4,71/5) ainsi que les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (4,72/5).

L'un des atouts de l'entreprise réside dans son principe "Chaque voix compte", mis en œuvre grâce à des enquêtes internes régulières, des évaluations à 360 degrés et différents canaux de remontée d'information, permettant de transformer les suggestions des collaborateurs en améliorations concrètes des politiques et des pratiques de l'entreprise.

Pour Green SM, le développement des talents ne constitue pas seulement une stratégie de ressources humaines, mais également un levier essentiel de la qualité de service. L'entreprise investit en permanence dans le recrutement, la formation, la professionnalisation des standards de service, le développement d'une culture de l'excellence ainsi que dans des parcours d'évolution de carrière destinés à ses chauffeurs Green Drivers. Elle déploie également des programmes de développement des compétences à destination des managers et des collaborateurs, associant formations pratiques et plateformes d'apprentissage numériques afin de renforcer les capacités de leadership, de management et d'adaptation.

Parallèlement, Green SM construit progressivement une culture d'entreprise unifiée à l'échelle internationale. Celle-ci s'appuie sur les valeurs développées au Vietnam tout en respectant la diversité culturelle de chacun de ses marchés. L'entreprise favorise un environnement de travail fondé sur la coopération, l'apprentissage continu et l'autonomisation des équipes, afin de garantir des standards de qualité communs tout en répondant avec souplesse aux attentes des clients et des communautés locales.

Le Technology Empowerment Award distingue les efforts de Green SM en matière de transformation numérique des ressources humaines, de développement des référentiels de compétences, de création de plateformes d'apprentissage en ligne et d'exploitation des données pour la gestion des talents. Grâce à ces innovations, l'entreprise réduit les tâches répétitives, améliore la qualité de la prise de décision et permet à ses équipes de consacrer davantage de temps à l'innovation, à l'amélioration de l'expérience client et à l'excellence opérationnelle.

Nguyên Quôc Tuân, directeur général mondial de Green SM, déclare : "Les femmes et les hommes constituent le socle du développement durable de Green SM. Nous sommes convaincus qu'en donnant davantage de pouvoir à nos équipes grâce aux technologies et en partageant des valeurs communes, nos collaborateurs, sur tous les marchés où nous sommes présents, offriront les meilleures expériences possibles à nos clients. Ces deux distinctions récompensent cette vision et nous encouragent à poursuivre la construction d'une entreprise multinationale née au Vietnam".

En 2026, Green SM ambitionne de porter ses effectifs et son réseau de partenaires à près de 400.000 personnes dans le monde. Tout en poursuivant son expansion internationale, l'entreprise continuera d'investir dans le développement des compétences et les technologies de gestion afin de constituer une équipe mondiale hautement qualifiée, de garantir une qualité de service homogène sur l'ensemble de ses marchés et de concrétiser son ambition de devenir le premier réseau mondial de mobilité verte.

Texte et photo : Minh Thu/CVN