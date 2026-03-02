Vigilance face aux manœuvres de dénigrement du droit de candidature indépendante

Les élections des députés à l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des membres des Conseils populaires locales pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars 2026, constituent un événement politique majeur, véritable fête de la démocratie pour l’ensemble du peuple. Elles permettent aux électeurs d’exercer leurs droits et devoirs civiques, dans un contexte où le pays, après 40 ans de Renouveau, a enregistré des réalisations globales importantes et renforcé sa position sur la scène internationale.

Photo : VTV/CVN

Aux côtés du XIVe Congrès national du Parti, ces élections figurent parmi les missions politiques centrales de l’année 2026. Elles représentent une vaste consultation démocratique visant à élire des représentants dignes de la confiance du peuple au sein de l’Assemblée nationale - organe suprême du pouvoir d’État - ainsi qu’au sein des Conseils populaires locaux.

À l’approche du scrutin, certaines voix malveillantes sur les réseaux sociaux prétendent qu'"au Vietnam, il est impossible de se porter candidat de manière indépendante". Cette affirmation constitue une déformation flagrante de la réalité, contraire à la Constitution et aux lois vietnamiennes.

Depuis la Constitution de 1946 jusqu’aux textes constitutionnels actuels, il est clairement établi que tous les citoyens âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote et que tous les citoyens de 21 ans révolus ont le droit de se porter candidat à l’Assemblée nationale ou aux Conseils populaires. Ces droits sont précisés dans la Loi électorale relative aux députés à l’Assemblée nationale et aux membres des Conseils populaires, qui encadre explicitement la procédure de candidature indépendante. La Directive n°46-CT/TW du 16 mai 2025 du Bureau politique souligne également la nécessité de promouvoir la souveraineté populaire et de créer les conditions favorables à l’exercice plein et entier des droits de vote et de candidature.

Dans les précédentes législatures, plusieurs candidats indépendants ont franchi les étapes de concertation et ont été élus grâce à la confiance des électeurs. Les listes de candidats et les résultats ont toujours été rendus publics et transparents. Ces faits réfutent clairement l’argument selon lequel la candidature indépendante serait impossible au Vietnam.

Par ailleurs, il convient de rester vigilant face aux tentatives d’instrumentalisation du droit de candidature. À chaque période électorale, certains groupes hostiles créent des associations autoproclamées "démocratiques", appellent à des pétitions de soutien et encouragent des individus se présentant comme "militants démocrates" à se porter candidats, dans le but de perturber le processus de sélection et de manipulation de l’opinion. Leur objectif, s’ils étaient élus, serait d’utiliser les organes élus comme tribune pour mener des activités de déstabilisation, favorisant des phénomènes d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation", afin d’affaiblir le pays de l’intérieur.

Toutefois, tous les candidats doivent satisfaire à des critères stricts définis par la loi. La Directive n°46-CT/TW précise qu’aucune personne présentant des signes d’opportunisme politique, d’ambition personnelle excessive, de violations de la loi, de manque d’intégrité ou de responsabilité dans des affaires de corruption ne peut figurer sur la liste des candidats. Les critères applicables aux députés à l’Assemblée nationale et aux membres des Conseils populaires sont clairement définis par les lois d’organisation correspondantes.

Photo : QDND/CVN

Selon le lieutenant colonel, Pr. associé-Dr. Dô Ngoc Hanh qui assume actuellement le poste de vice-doyen du Département de philosophie marxiste-léniniste au Collège des officiers politiques, le processus de concertation et de consultation des électeurs au lieu de résidence ou de travail "se déroule de manière démocratique et transparente, à travers plusieurs étapes de sélection". Les avis des électeurs constituent une base essentielle pour la décision finale d’inscription sur la liste officielle des candidats. Ce mécanisme garantit que seules les personnes réunissant les qualités et compétences requises puissent se présenter.

"Le principe selon lequel un député doit être loyal envers la Constitution et respecter la loi est universellement reconnu. Ainsi, les individus ne répondant pas aux critères ne peuvent franchir les étapes d’examen prévues par la réglementation", confie-t-il.

Afin que le jour du scrutin soit véritablement une fête nationale, les autorités à tous les niveaux doivent renforcer la communication pour sensibiliser les cadres, les membres du Parti et la population à l’importance de ces élections et à la responsabilité attachée à chaque vote. Il convient de diffuser largement les dispositions juridiques, d’assurer la transparence des préparatifs et de créer un climat de confiance et de consensus social.

L’ensemble du système politique doit se mobiliser pour garantir des élections démocratiques, conformes à la loi, sûres et économes. Le travail de sélection des candidats doit être conduit de manière publique et rigoureuse, en éliminant dès le départ toute personne ne répondant pas aux critères requis.

Parallèlement, il est nécessaire de réfuter activement les informations erronées par des arguments fondés sur les faits et le droit, et de contrer toute tentative d’exploitation du processus électoral à des fins de division ou de déstabilisation.

Les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituent une occasion de réaffirmer et de promouvoir la souveraineté populaire. Faire preuve de vigilance face aux tentatives de dénigrement du droit de candidature indépendante contribue à préserver la stabilité politique, à renforcer la confiance des citoyens et à créer des bases solides pour le développement durable du pays.

Mai Quynh/CVN