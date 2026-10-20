Vietnam - UE : une nouvelle étape dans le Partenariat stratégique global

Du 21 au 24 octobre, Tô Lâm effectuera une visite officielle auprès de l’Union européenne et en Belgique, avec pour objectif de consolider le Partenariat stratégique global et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique, verte et technologique.

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Après sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, effectuera des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique du 21 au 24 octobre, à l’invitation du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever.

Photo : VNA/CVN

Ce déplacement vise à réaffirmer l’importance de l’UE dans la politique étrangère vietnamienne, à consolider la confiance politique et à approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux parties.

L’Union européenne et le Vietnam ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 novembre 1990. Après la signature de l’Accord de partenariat et de coopération globale (PCA) en 2012 et de l’Accord-cadre de participation (FPA) en 2019 - le premier accord de ce type conclu par l’UE avec un pays membre de l’ASEAN -, les deux parties ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global en janvier 2026. Cette évolution a fait du Vietnam le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir un tel partenariat avec l’UE.

Sur le plan économique, le commerce et les investissements constituent l’un des volets les plus dynamiques de ce rapprochement.

Six ans après son entrée en vigueur, l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a contribué à intensifier les échanges. Le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN et figure parmi ses dix principaux fournisseurs mondiaux. De son côté, l’UE est le quatrième partenaire commercial et le sixième investisseur étranger du Vietnam.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 73,8 milliards de dollars en 2025, en hausse de 8% sur un an. Au premier semestre 2026, ils se sont élevés à 41,44 milliards de dollars, soit une progression de 16,3% en glissement annuel. Les investissements européens au Vietnam dépassent 38,4 milliards de dollars. L’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), signé en 2019, doit encore être ratifié par certains États membres de l’UE.

Parallèlement, l’Union européenne est un partenaire majeur du Vietnam dans sa transition vers un modèle de développement vert et durable. Premier pourvoyeur d’aides non remboursables au Vietnam et coordinatrice du Groupe des partenaires internationaux (IPG) dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), l’UE soutient également les efforts du pays pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

D’autres secteurs stratégiques, notamment les sciences et les technologies, l’innovation, la transition verte, la transformation numérique et l’économie maritime, offrent également de nouvelles perspectives de coopération.

Cette visite officielle du secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, devrait contribuer à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération Vietnam - UE et à traduire les engagements de haut niveau en actions concrètes, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle étape dans le développement du Partenariat stratégique global.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a indiqué qu’il s’agirait de la première visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, auprès de l’Union européenne, après la tenue du XIVe Congrès national du Parti et des élections législatives de la XVIe législature.

Selon elle, cette visite devrait marquer une nouvelle étape dans les relations Vietnam - UE, renforcer la confiance politique au plus haut niveau et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, contribuant ainsi au développement et à l’autonomie stratégique des deux parties, tout en apportant des avantages concrets à leurs populations et entreprises.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier, a estimé que cette visite témoignait de l’importance que les deux parties accordent à leurs relations. Il a précisé que les deux parties devraient annoncer, à cette occasion, une lettre d’intention sur la coopération dans l’éducation et la formation, ainsi que des programmes de soutien au développement de l’économie circulaire dans l’industrie et l’agriculture et des projets de développement à Hanoï et dans plusieurs autres localités.

VNA/CVN