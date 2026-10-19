Le dirigeant Tô Lâm rencontre le président du Parlement danois Henrik Frandsen

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 19 octobre à Copenhague le président du Parlement danois, Henrik Frandsen. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale, notamment dans la transition verte, les énergies renouvelables et l’innovation, ainsi que de promouvoir le respect du droit international et le règlement pacifique des différends.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 19 octobre à Copenhague, le président du Parlement danois, Henrik Frandsen.

Lors de la rencontre, le président du Parlement danois, Henrik Frandsen.a chaleureusement accueilli le dirigeant Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang, à l’occasion de leur première visite d’État au Danemark.

Soulignant que le Danemark était fier d’être l’un des premiers pays occidentaux à avoir officiellement établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1971, Henrik Frandsen s’est dit convaincu que cette visite, qui coïncide avec le 55e anniversaire des relations bilatérales, donnerait un nouvel élan à l’amitié et à la coopération entre les deux pays.

De son côté, le dirigeant vietnamien a félicité Henrik Frandsen pour son élection à la présidence du Parlement danois et exprimé le souhait qu’il continue de soutenir le Vietnam et de contribuer au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Selon lui, le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec le Danemark, l’un de ses partenaires importants et fiables en Europe du Nord et au sein de l’Union européenne (UE).

Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations bilatérales au cours des 55 dernières années, marqué par l’établissement du partenariat global en 2013, puis du partenariat stratégique vert en 2023. Ils ont salué la contribution des deux organes législatifs au renforcement de la confiance politique et au développement de la coopération économique, commerciale, des investissements et des échanges entre les peuples.

Le dirigeant Tô Lâm a appelé le Parlement danois à soutenir la mise en œuvre des accords bilatéraux, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la transition verte, des énergies renouvelables, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’éducation et de la formation de ressources humaines qualifiées. Il a également plaidé pour un partage accru d’expériences législatives en matière de transformation numérique, d’économie verte et circulaire et de lutte contre le changement climatique.

Henrik Frandsen a salué le potentiel de coopération entre les deux pays et confirmé le soutien du Parlement danois au renforcement des relations, en particulier dans les secteurs correspondant aux atouts du Danemark et aux besoins de développement du Vietnam. Il a également souhaité intensifier les échanges entre les peuples et la coordination dans le cadre des relations Vietnam-UE.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer la coopération parlementaire par des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, notamment entre les dirigeants des deux assemblées, les commissions spécialisées et les parlementaires, en particulier les femmes et les jeunes députés. Ils ont également souligné l’importance du partage d’expériences en matière législative, de contrôle parlementaire, de décisions sur les grandes questions nationales, de construction de l’État de droit, de gouvernance et de protection sociale.

Ils ont enfin convenu de renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux afin de promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et la réponse aux défis mondiaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de respecter la Charte des Nations unies, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international. Concernant la Mer Orientale, le dirigeant Tô Lâm a demandé au Parlement danois de continuer à soutenir la position de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en faveur du maintien de la paix et de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le haut dirigeant Tô Lâm a transmis à Henrik Frandsen les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

VNA/CVN