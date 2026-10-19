Le dirigeant Tô Lâm en visite au Danemark, auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique, jusqu’au 24 octobre. Ce déplacement vise à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour effectuer une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 19 au 24 octobre 2026.

Ce déplacement intervient à l’invitation du roi Frederik X et de la reine de Danemark, du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever.

Cette tournée du dirigeant vietnamien vise à transmettre un message fort sur la politique étrangère du Vietnam dans sa nouvelle phase de développement. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance politique et à élargir les perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la croissance verte et du développement durable, au service de l’édification et du développement du pays.

VNA/CVN