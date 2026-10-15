Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin et son épouse attendus au Vietnam

Le président suisse Guy Parmelin et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

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Photo : ANI/VNA

Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

VNA/CVN