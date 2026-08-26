Vietnam - Singapour : des actions concrètes pour un partenariat stratégique intégral renforcé

La visite officielle de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Singapour les 24 et 25 août, qui a coprésidé le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour, s’est achevée avec des résultats importants.

>> Le Vietnam et Singapour s’emploient à créer de nouveaux moteurs de coopération

>> Déclaration conjointe Vietnam - Singapour sur la stratégie de connectivité technologique

>> Le Vietnam et Singapour renforcent leur Partenariat stratégique intégral

>> Le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, termine sa visite officielle à Singapour

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à la presse sur les résultats de cette visite, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que la visite officielle et le premier Dialogue stratégique avaient pleinement atteint ses objectifs en débouchant sur des résultats très concrets.

Il a notamment relevé l’importance accordée par le gouvernement singapourien et le Parti d’action populaire (PAP) à la visite et au nouveau mécanisme de dialogue. Le membre du Bureau politique et permanent du Comité central du Parti Trân Câm Tu a eu des rencontres avec les principaux dirigeants singapouriens, dont le président Tharman Shanmugaratnam, le Premier ministre et secrétaire général du PAP Lawrence Wong, le président du Parlement Seah Kian Peng, le président du PAP Desmond Lee et le ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l'Intérieur K. Shanmugam.

Les deux parties ont mené des échanges ouverts et empreints de confiance sur la coopération bilatérale et les relations interpartis. Elles ont réaffirmé la nécessité de concrétiser les engagements pris au plus haut niveau afin d’approfondir le partenariat stratégique intégral, au service de leurs peuples et de la stabilité régionale.

Le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour constitue le premier mécanisme de ce type établi par le Parti communiste du Vietnam avec un parti politique étranger. Il représente une mise en œuvre concrète et rapide des accords conclus lors de la visite d’État à Singapour, en mai dernier, du secrétaire général du Parti et président la République, Tô Lâm, conformément à son approche visant à transformer la volonté et les décisions en actions et en résultats.

Les discussions ont principalement porté sur le développement des ressources humaines et l'intégration technologique. Les deux délégations ont validé les conclusions du Dialogue, signé le Plan de coopération pour la formation des cadres (2027-2029) et adopté la Déclaration commune sur la Stratégie de connectivité technologique. Elles ont également convenu de tenir la deuxième édition de ce dialogue au Vietnam en 2027.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Hoài Trung, le Plan de formation des cadres répond à l’importance croissante des ressources humaines hautement qualifiées pour le développement rapide et durable des deux pays. Les deux parties souhaitent maintenir, élargir et renforcer cette coopération afin d’en faire un pilier des relations bilatérales.

De son côté, la Déclaration commune sur la Stratégie de connectivité technologique, une première du genre, met l’accent sur la co-création, la recherche conjointe et le développement partagé en reliant centres de recherche, entreprises, universités et incubateurs d’innovation. Elle cible en priorité les technologies stratégiques, l'intelligence artificielle et l'économie numérique, avec l’objectif de faire de la coopération scientifique, technologique et d’innovation un pilier *des relations bilatérales.

Pour la mise en œuvre, le ministre vietnamien a appelé à élaborer rapidement des plans concrets pour la formation des cadres et à renforcer les échanges afin de tirer parti de l’expérience de Singapour dans la création d’une école de politiques publiques de niveau international au Vietnam.

Il a également appelé à stimuler la synergie entre l’État, les entreprises et les instituts de recherche dans des secteurs clés tels que l’économie des données, les semi-conducteurs, les biotechnologies, le gouvernement numérique, la santé numérique, l’intelligence artificielle et les parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP).

Enfin, l'ensemble des ministères, localités et acteurs économiques sont invités à décliner ces engagements en projets précis, assortis d'échéanciers et de responsabilités claires. L’objectif est de créer un écosystème d’innovation dans lequel les acteurs des deux pays puissent rechercher, développer et produire ensemble des technologies, produits, services et modèles économiques nouveaux.

Sur la base d’une confiance politique élevée et des complémentarités entre les deux économies, le Vietnam et Singapour sont appelés à créer de nouveaux modèles de coopération et de nouvelles valeurs, au bénéfice du développement des deux pays.

VNA/CVN