Vietnam Seafood Summit 2026 : la filière halieutique prépare sa croissance

Le Vietnam Seafood Summit 2026 (VSS) se tiendra le 11 novembre 2026 à Cân Tho, dans le Sud du Vietnam. Il réunira entreprises, experts et acteurs de la chaîne de valeur des produits aquatiques autour des perspectives de développement du secteur.

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Selon l’Association des exportateurs et producteurs de fruits de mer du Vietnam (VASEP), organisatrice de l’événement, le sommet s’intéressera aux nouveaux relais de croissance pour la période 2027-2029, dans un contexte marqué par l’instabilité des marchés, l’évolution des attentes des acheteurs et le durcissement des barrières commerciales. Les discussions porteront notamment sur les tendances des marchés, les politiques commerciales, la demande des consommateurs et les nouveaux moteurs de croissance.

Cette rencontre intervient alors que les exportations vietnamiennes de produits aquatiques continuent de progresser, mais à un rythme qui tend à ralentir. Selon la VASEP, leur chiffre d’affaires a atteint 9,103 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 11,4% sur un an. Les crevettes ont représenté environ 41% des exportations, avec 3,75 milliards de dollars, soit une progression de 11%.

Les performances varient toutefois sensiblement selon les marchés. Les exportations vers la Chine et Hong Kong (Chine) ont atteint 2,3 milliards de dollars, en hausse de 33%, soit environ un quart du chiffre d’affaires total. À l’inverse, celles à destination des États-Unis n’ont progressé que de 0,9%, à 1,43 milliard de dollars. Les ventes vers l’Union européenne ont reculé de 3%, à 843 millions de dollars, tandis que celles vers le Japon ont quasiment stagné, avec une hausse de 0,8%, à 1,25 milliard de dollars. La VASEP souligne que les surtaxes douanières ainsi que les exigences liées au MMPA et au COA continuent de peser sur les exportations vers le marché américain.

L’association prévoit un ralentissement des exportations au quatrième trimestre par rapport au troisième, les entreprises ayant anticipé une partie des livraisons destinées aux fêtes de fin d’année. Le chiffre d’affaires annuel devrait avoisiner les 12 milliards de dollars, mais la croissance devrait nettement fléchir après la progression à deux chiffres enregistrée sur les neuf premiers mois.

La VASEP met également en garde contre les contraintes d’approvisionnement en matières premières, notamment en crevettes, pangasius et tilapia, dans un contexte de concurrence accrue et de prudence des acheteurs face aux prix.

Dans ce contexte, le VSS 2026 entend apporter aux entreprises des pistes concrètes pour repérer de nouvelles opportunités, s’adapter aux mutations du marché et préparer les prochaines étapes de leur développement à l’horizon 2027-2029.

Texte et photo : Truong Giang/CVN