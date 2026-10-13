Nouilles de riz au lotus : une innovation signée Lê Thị Mỹ Ngọc

Depuis son atelier de production artisanale de nouilles, situé dans l'île-commune de Long Phú Thuận, Lê Thị Mỹ Ngọc réalise un pari que peu auraient osé tenter : transformer des produits agricoles sujets aux fortes fluctuations de prix en sachets de nouilles se conservant toute une année.

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Dans l'île-commune de Long Phú Thuận, province de Đồng Tháp (Sud), chaque saison de crue s'accompagne d'une rituelle désillusion : les récoltes abondantes entraînent la chute des prix, et certaines denrées se flétrissent avant même d'avoir pu être écoulées sur le marché. Directrice de la SARL Tu Trinh Foods-Vietnam, Lê Thị Mỹ Ngọc a choisi de relever le défi au travers d'un produit emblématique : les pâtes bánh canh (grosses nouilles de riz vietnamiennes).

Le secret réside tout entier dans la composition de la pâte

L'idée paraît simple en apparence : incorporer des graines de lotus, de la ciboulette ou du potiron à la farine de riz. Sa mise en pratique l'est beaucoup moins. Selon Lê Thị Mỹ Ngọc, chaque produit agricole possède ses propres propriétés et réagit différemment lorsqu'il est mélangé à la pâte. Les bánh canh aux graines de lotus, qui intègrent 16% de poudre de lotus, absorbent l'eau d'une manière totalement différente de la farine de riz, ce qui altère la cohésion du pâton. Celles à la ciboulette contiennent 40% de jus de ciboulette fraîche, riche en eau et en fibres, dont le pigment vert se révèle par ailleurs très sensible à la chaleur. Enfin, les bánh canh au potiron incorporent 32% de citrouille cuite à la vapeur, dont le taux d'humidité varie d'une récolte à l'autre, rendant le mélange collant et délicat à façonner.

Photo : Danviet/CVN

Pour apprivoiser chacun de ces ingrédients, chaque gamme de produits a nécessité au moins sept séries d'essais. Avec son équipe, la fondatrice a standardisé l'ensemble du processus : de l'évaluation du taux d'humidité et des proportions de mélange aux paramètres de façonnage des nouilles, jusqu'à l'étape de surgélation profonde. La technologie de séchage à froid en circuit fermé permet ainsi aux nouilles de riz traditionnelles, qui s'altèrent habituellement très vite, de conserver leur saveur, leur texture ferme et leur couleur naturelle. Partant des nouilles blanches traditionnelles, l'entreprise a développé toute une famille de produits : vermicelles (bún), phở et bánh canh déclinés à la fleur de pois papillon, au fruit de gấc (momordique), à la betterave rouge, au riz complet, aux graines de lotus et au taro.

La difficulté invisible aux yeux du public réside dans les machines. Bénéficiant d'un ancrage familial dans le secteur de la mécanique, l'équipe technique a conçu, fabriqué et ajusté elle-même ses équipements et ses matrices spécifiques. C'est grâce à cette maîtrise technique que les produits peuvent se conserver douze mois dans des conditions standard, sans le moindre agent de conservation ni additif artificiel. Pour des produits alimentaires à base de farine de riz - un marché parfois regardé avec méfiance par les consommateurs en raison des manquements de certains ateliers -, cet argument constitue un véritable atout commercial.

Des chiffres éloquents

L'usine de l'entreprise, d'une superficie de près de 1.000 m2, est certifiée ISO 22000:2018. En 2025, la société a écoulé 38,56 tonnes de produits, générant un chiffre d'affaires de 3,498 milliards de dôngs. Sur les cinq premiers mois de l'année 2026 seulement, ce volume a atteint 32 tonnes, soit l'équivalent de 2,890 milliards de dôngs. Pour une jeune entreprise, il s'agit d'une dynamique de croissance remarquable.

La structure du chiffre d'affaires témoigne d'une stratégie singulière par rapport à de nombreuses entreprises agroalimentaires du delta du Mékong : le canal en ligne représente 50% des ventes, les réseaux de distribution et la restauration 20%, et l'exportation 30%. Forte d'une communauté de plus de 100.000 abonnés sur les réseaux sociaux, la marque affiche un taux de fidélisation de 60% pour les achats récurrents sur Facebook. Lê Thị Mỹ Ngọc considère ce canal comme un véritable laboratoire d'évaluation des produits et un espace de dialogue direct avec les consommateurs. Les produits de l'entreprise ont d'ores et déjà conquis des marchés internationaux tels que les États-Unis, le Canada et l'Australie.

Le représentant de l'Association des agriculteurs de la commune de Long Phú Thuận salue l'impact social de ce modèle économique. L'entreprise collabore directement avec les producteurs locaux, achetant les matières premières à un prix supérieur d'environ 10% à celui du marché, ce qui permet d'écouler des denrées saisonnières difficiles à vendre. Actuellement, elle offre un emploi stable à 36 salariés, pour la plupart des femmes de la région.

Photo : Danviet/CVN

Dans une commune insulaire où les opportunités professionnelles de proximité sont restreintes, ce chiffre de 36 représente autant de foyers bénéficiant d'un revenu d'appoint régulier. Un prix d'achat supérieur de 10% signifie également que les cultivateurs de lotus, de ciboulette ou de potiron connaissent leurs débouchés avant même de mettre les plants en terre.

Des ambitions à long terme

Lê Thị Mỹ Ngọc ne cache pas ses ambitions. D'ici 2030, l'entreprise se fixe pour objectif de porter son chiffre d'affaires global à 80 milliards de dôngs, d'accroître ses capacités de production, d'enrichir son écosystème de produits avec des condiments prêts à l'emploi et d'augmenter la part des exportations sous sa propre marque. Passer des quelques milliards de dôngs actuels à ce montant représente un long chemin, dont la réussite dépendra de sa capacité à étendre sa production tout en maintenant un niveau d'exigence irréprochable.

Mais à observer sa méthode - chaque gamme de produits testée et retestée, chaque machine fabriquée sur mesure pour s'adapter à la texture de la pâte -, difficile d'y voir une simple aventure opportuniste. Elle a choisi la voie la plus ardue : comprendre intimement les matières premières de sa terre natale avant de les propulser au-delà des frontières.

À Long Phú Thuận, les nouilles restent des nouilles. Simplement, elles intègrent désormais la saveur du lotus, de la ciboulette ou du potiron, ainsi qu'une promesse faite aux agriculteurs : garantir à leurs récoltes un débouché, quelle que soit la saison. Grâce à une alliance harmonieuse entre vision managériale moderne et engagement passionné pour la préservation d'un savoir-faire ancestral, Lê Thị Mỹ Ngọc et son équipe valorisent progressivement le grain de riz et les produits agricoles vietnamiens, portant haut les saveurs locales sur la carte de la gastronomie internationale.

Truong Giang/CVN