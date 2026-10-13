Vietnam - Luxembourg : un accord pour approfondir la coopération financière

Le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, et son homologue luxembourgeois, Gilles Roth, ont signé le 12 octobre à Hanoï un protocole d’accord de coopération entre leurs deux ministères.

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Photo : VNA/CVN

L'accord vise à renforcer le partage de connaissances et d’expériences, le développement des compétences et la formation des ressources humaines dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment la finance durable, la finance verte, les technologies financières (Fintech), la gestion de fonds d’investissement, les marchés de capitaux, les services bancaires et les assurances.

Lors de leur rencontre, le ministre Ngô Van Tuân a salué le soutien apporté par le Luxembourg au développement des marchés de capitaux et de la finance verte au Vietnam. Présentant la situation socio-économique du pays, il a indiqué que la croissance du PIB avait atteint 9,01% au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam visant une croissance annuelle d’au moins 10%. Pour maintenir un tel rythme de croissance au cours de la prochaine décennie, le pays aura besoin d’importants investissements, notamment par l’intermédiaire de fonds internationaux.

De son côté, le ministre Gilles Roth a partagé l’expérience de son pays en matière de discipline budgétaire, de gestion de la dette publique et de maintien de la note de crédit AAA. Il a souligné que le Luxembourg gérait plus de 9.000 milliards d’euros d’actifs et constituait un centre financier international de premier plan.

Concernant les perspectives de coopération, les deux parties sont convenues de renforcer les liens entre leurs marchés de capitaux et d’encourager les fonds d’investissement et les institutions financières luxembourgeois à accroître leurs investissements à long terme au Vietnam.

La partie luxembourgeoise a exprimé son souhait de mobiliser des capitaux en faveur du Vietnam, notamment par l’intermédiaire de fonds d’investissement alternatifs et de fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Elle a également évoqué la possibilité de financer des projets d’infrastructures de transport au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres ont également examiné les possibilités de renforcer la coopération entre la Bourse du Vietnam (VNX) et la Bourse de Luxembourg (LuxSE), notamment en matière de double cotation et de publication d’informations relatives aux instruments financiers verts.

Concernant le développement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, la partie vietnamienne a sollicité l’expertise du Luxembourg dans l’élaboration du cadre juridique, le développement de produits et services financiers, notamment les fonds d’investissement, la gestion d’actifs et les obligations vertes, ainsi que la formation des ressources humaines.

Les deux parties ont également échangé sur la transformation numérique, la supervision fondée sur les risques, le cadre réglementaire européen relatif aux crypto-actifs et l’application de l’intelligence artificielle à la supervision financière.

Le Vietnam a par ailleurs proposé au Luxembourg de soutenir les efforts visant à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) par les États membres de l’UE qui ne l’ont pas encore ratifié.

Afin de concrétiser les engagements pris dans le cadre du protocole d’accord, le ministre Ngô Van Tuân a proposé d’élaborer un programme d’activités de coopération pour 2027 et de mettre en place un mécanisme de suivi régulier.

VNA/CVN