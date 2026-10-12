Le Vietnam exporte son vaccin contre la peste porcine africaine aux Philippines

La société par actions AVAC Vietnam a exporté le 10 octobre, un dernier lot de 100.000 doses du vaccin AVAC ASF LIVE vers les Philippines, achevant ainsi une commande de 300 000 doses après que le vaccin a officiellement obtenu l’autorisation de commercialisation libre dans ce pays. Cette étape marque une avancée importante dans l’accès du vaccin vietnamien contre la peste porcine africaine aux marchés internationaux.

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Photo : NSX/CVN

Selon Nguyên Van Diêp, directeur général d’AVAC Vietnam, il s’agit de la première commande commerciale exportée après l’obtention de cette autorisation aux Philippines. Le ministère philippin de l’Agriculture devrait publier des instructions d’utilisation la semaine prochaine afin de faciliter la distribution et l’utilisation du vaccin à plus grande échelle dans le pays.

En mai 2026, un total de 500.000 doses d’AVAC ASF LIVE avaient été administrées à des porcs aux Philippines. Les évaluations ont montré que le vaccin présentait un niveau de sécurité élevé, constituant un élément important pour l’autorisation de sa commercialisation libre.

Selon Nguyên Van Diêp, les partenaires et les grandes entreprises d’élevage aux Philippines ont accueilli avec satisfaction le lot de vaccins, livré conformément au calendrier prévu. Le mois prochain, des partenaires philippins devraient se rendre au Vietnam pour visiter plusieurs élevages de petite et moyenne taille utilisant le vaccin, afin de découvrir les expériences pratiques en matière de vaccination et de gestion des maladies animales.

À ce jour, les Philippines n’ont autorisé l’utilisation du vaccin AVAC ASF LIVE que chez les porcs destinés à l’engraissement. Pour les truies, les premières évaluations ont montré que le vaccin présentait un niveau de sécurité satisfaisant. Les autorités philippines poursuivent toutefois leurs études et évaluations avant d’envisager d’autoriser son utilisation chez cette catégorie d’animaux.

Nguyên Thi Huong, présidente de l’Association vietnamienne des sciences et techniques vétérinaires, a salué les efforts de recherche et de développement ayant permis la mise au point de ce vaccin. Selon elle, la longue durée des essais et des évaluations avant son inscription sur la liste des vaccins autorisés à la commercialisation aux Philippines témoigne des exigences rigoureuses des marchés internationaux en matière de produits de prévention des maladies animales.

L’exportation de cette première commande commerciale, après l’obtention de l’autorisation de commercialisation libre, ouvre non seulement de nouvelles perspectives sur le marché philippin, mais contribue également à confirmer la qualité d’un vaccin conçu et produit par une entreprise vietnamienne.

Pour favoriser une utilisation plus large du vaccin AVAC ASF LIVE au Vietnam, Nguyên Thi Huong a souligné que, parallèlement aux efforts de l’entreprise, les médias devaient également contribuer à mieux informer le public. Il importe aussi de valoriser les témoignages et les expériences des éleveurs ayant utilisé le vaccin avec succès. Des informations concrètes et fiables permettront de sensibiliser davantage les producteurs et de renforcer leur confiance dans les solutions de prévention des maladies animales.

De son côté, Nguyên Ngoc Son, vice-président permanent de l’Association vietnamienne de l’élevage, a estimé que l’entreprise devait renforcer l’accompagnement technique et intensifier ses actions d’information afin d’éviter que les éleveurs ne comprennent mal les effets du vaccin ou ne l’utilisent de manière inappropriée.

L’achèvement de cette commande de 300.000 doses à destination des Philippines constitue une avancée dans la commercialisation du vaccin AVAC ASF LIVE à l’international. Parallèlement au développement des exportations, le renforcement de l’accompagnement technique et de la sensibilisation des éleveurs contribuera à améliorer l’efficacité de la vaccination, à soutenir la lutte contre la peste porcine africaine et à promouvoir un élevage sûr et durable.

VNA/CVN